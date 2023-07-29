Суд освободил экс-главу Фонда поддержки развития туризма Елену Калашникову

Экс-главу Фонда поддержки развития туризма Елену Калашникову отпустили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского райсуда.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 28 июля 2023 года ходатайство следователя ГСУ ГКНБ КР удовлетворено. Ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых К.Е.А. и В А.И. изменена на домашний арест на срок следствия, то есть до 22 августа 2023 года.

Согласно ходатайству следователя, со стороны обвиняемой К.Е.А. возмещен материальный ущерб в размере 12 млн.сомов, а со стороны обвиняемого В.А.И. 1,5 млн.сомов. В связи с чем, ходатайство следователя было удовлетворено", - говорится в сообщении суда.