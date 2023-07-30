ЕАЭС и Африка хотят cотрудничать в вопросах продовольственной безопасности

Вопросы расширения взаимного сотрудничества, увеличения объёмов торговли, налаживания интеграционного диалога между региональными объединениями и определения точек потенциального делового партнёрства стали ключевыми в ходе сессии "ЕАЭС – Африка: горизонты сотрудничества", которая состоялась в рамках второго Экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге 27 июля.

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев отметил существенные подвижки в сотрудничестве Евразийского экономического союза со странами Африки после проведения первого форума "Россия - Африка" в 2019 году. В качестве приоритетных отраслей для взаимодействия он назвал сельское хозяйство и инфраструктуру, взаимную торговлю и инвестиции, интеграцию информационных систем, сотрудничество в сфере технического регулирования, ветеринарного и фитосанитарного контроля, развитие предпринимательства.

Как подчеркнул Сергей Глазьев, решение вопросов продовольственной безопасности может стать локомотивом, который выведет сотрудничество ЕАЭС и Африки на новый уровень.

"Совокупные возможности ЕАЭС по производству базовых продовольственных товаров и минеральных удобрений, по сути, могут дать ресурсы для пропитания почти одного миллиарда человек", – отметил Сергей Глазьев.

Министр ЕЭК также обратил внимание африканских коллег на успехи Комиссии в реализации интеграционных проектов и заявил о готовности поделиться опытом в части достижения Целей устойчивого развития ООН. В то же время, по его словам, для Евразийского региона представляет интерес интеграционный опыт Африканских субрегиональных объединений.

"В части содержательной работы интерес мог бы представлять обмен лучшими интеграционными практиками, – заявил Сергей Глазьев. – Мы в состоянии оперативно повысить уровень понимания условий функционирования единого рынка ЕАЭС, особенно в части технического регулирования, особенностей применения санитарных и фитосанитарных мер".

Развивая тему обмена лучшими интеграционными практиками, министр ЕЭК подчеркнул, что Африка – впереди многих стран по использованию цифровых решений, особенно в финансовой сфере, что может представлять практический интерес при развитии интеграции в рамках ЕАЭС.

Министр ЕЭК также заявил о важности диалога с Африканским союзом и дальнейшего развития правовой базы для взаимодействия двух объединений путем пролонгации Меморандума о взаимопонимании, налаживания практической работы и обмена лучшими интеграционными практиками.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач отметил рост взаимной торговли, объем которой с 2015 по 2022 годы увеличился на 60% и составил 19 млрд долларов США, в том числе экспорт стран ЕАЭС вырос на 74%, а импорт – на 15,5 %. Ключевой задачей Дмитрий Вольвач считает выявление неиспользованного потенциала торгово-экономического сотрудничества и выработку механизмов его реализации. Он также отметил растущий интерес стран Африки к повестке евразийской интеграции и рассказал о перспективах взаимодействия ЕАЭС как со странами, так и с международными организациями и объединениями континента путем институционализации сотрудничества и заключения меморандумов между ЕЭК и ключевыми региональными международными объединениями африканского континента.

Комиссар по территориальному развитию и инфраструктуре Комиссии Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСГЦА) Мари Тереза Шанталь Мфула Эджомо рассказала о деятельности сообщества, отметив в качестве перспективных такие направления развития интеграционной повестки между ЕЭК и Комиссией ЭСГЦА, как формализация прямого диалога с Комиссией и обмен лучшими практиками в формате семинаров. Она обратила внимание на успехи в реализации климатической повестки и проектов в области зеленой экономики, а также поделилась планами по улучшению бизнес-климата в регионе, призвав активней инвестировать в экономики стран-участниц сообщества.

Директор Департамента развития партнерств и мобилизации ресурсов Комиссии Африканского союза (АС) Стив Патрик Лаланде подчеркнул, что количество рабочих вопросов между ЕЭК и Комиссией АС растет, и призвал проводить совместные форумы, выездные встречи, семинары для более активного обмена положительным интеграционным опытом в сфере регуляторики, привлечения инвестиций, информирования бизнес-сообщества, стимуляции малого и среднего бизнеса, а также развития образования.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высоко оценил индекс торговли между Евразийским экономическим союзом и африканским регионом и предложил активнее развивать логистическую базу на континенте, чтобы обеспечить рост взаимной торговли между ЕАЭС и странами Африки. Он также остановился на перспективах сотрудничества Делового совета ЕАЭС с предпринимательскими кругами африканских стран.

Модератором мероприятия выступил посол по особым поручениям, руководитель секретариата Экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" Олег Озеров.

Справка: Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭСГЦА) создано в 1983 году. В это интеграционное объединение входят Ангола, Бурунди, Габон, ДРК, Камерун, Республика Конго, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея. Заявленными целями организации являются развитие интеграционных процессов между странами-участницами, содействие их всестороннему углублению с опорой на собственные экономические силы, продвижение к созданию общего рынка. ЭСГЦА также занимается укреплением мира и стабильности, борьбой с терроризмом и пиратством, поддержкой электоральных процессов на пространстве сообщества.

Африканский союз (АС) учрежден в 2002 году. Среди декларируемых целей АС – защита суверенитета, территориальной целостности и независимости государств-членов, укрепление мира, безопасности и стабильности, ускорение политической и социально-экономической интеграции на континенте, поощрение демократических принципов и институтов, продвижение согласованных подходов африканских стран на мировой арене, создание необходимых условий для обеспечения достойной роли Африки в глобальной экономике.

В 2021 году внешнеторговый оборот ЕАЭС со странами Африки увеличился на 21,9% (до 18,9 млрд долл. США), экспорт – на 24% (до 15,4 млрд долл. США), импорт – на 13,7% (до 3,5 млрд долл. США).

Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Комиссией Африканского союза подписан 24 октября 2019 года в рамках саммита "Россия – Африка" в Сочи.

Источник: eec.eaeunion.org