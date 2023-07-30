В Сокулуке задержаны лица, которые без причины избивали прохожих

В ночь на 28 июля 2023 года несколько человек в селе Нижне-Чуйск Сокулукского района без причины на дороге избили несколько граждан и повредили две автомашины, о чем с заявлением обратились в ОВД Сокулукского района, сообщает пресс-служба МВД КР.

"Данный факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района и начато доследственная проверка. Руководством ГУВД Чуйской области поручено взять это дело на контроль.

В данное время все лица, причастные к данному происшествию, установлены. Шестеро человек доставлены в следственную службу ОВД Сокулукского района и проводится следственные действия.

По итогам доследственной проверки сообщим дополнительно".