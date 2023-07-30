Погода
$ 87.43 - 87.98
€ 95.97 - 96.97

В Сокулуке задержаны лица, которые без причины избивали прохожих

276  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ночь на 28 июля 2023 года несколько человек в селе Нижне-Чуйск Сокулукского района без причины на дороге избили несколько граждан и повредили две автомашины, о чем с заявлением обратились в ОВД Сокулукского района, сообщает пресс-служба МВД КР.

"Данный факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района и начато доследственная проверка. Руководством ГУВД Чуйской области поручено взять это дело на контроль.

В данное время все лица, причастные к данному происшествию, установлены. Шестеро человек доставлены в следственную службу ОВД Сокулукского района и проводится следственные действия.

По итогам доследственной проверки сообщим дополнительно".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431414
Теги:
избиение, Сокулукский район, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  