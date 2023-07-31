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В Бишкеке ветераны Военно-морского флота собрались на митинг-реквием

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке открыли памятный знак, посвященный ветеранам Военно-морского флота. Он расположен в парке Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова на аллее сразу за памятником блокадникам. С такой инициативой выступили члены Общественного объединения "Союз ветеранов Военно-морского флота" в Кыргызстане.

Открытие знака и посвященный ему митинг-реквием состоялись в традиционный праздник Военно-Морского флота, а именно в последнее воскресенье июля. Ветераны ВМФ прибыли в парк в большинстве своем во флотской форме. Остальные хоть и пришли без формы, но сохранили некоторые знаки отличия: нашивки и значки. А один бывших матросов и вовсе сохранил настоящую реликвию - флаг со своего корабля.

"Мне его командир подарил, когда я увольнялся в 1991 году. У нас экипаж был из всех республик многонациональной страны. И когда мы уезжали, еще никто не понимал, что будет дальше со страной. А сегодня я его тщательно рассматривал - оказалось флаг напечатан в 1984 году. Такая вот память" - рассказал ветеран ВМФ.

Кыргызстанских ветеранов поздравили представители военного атташата РФ, руководитель Союза десантников, казаки и заместитель Совета безопасности КР, который рассказал, что его отец тоже служил на Северном флоте. Из России приехал поздравить своих коллег капитан первого ранга в отставке.

Самым активным и отличившимся ветеранам ВМФ вручили грамоты и наградные знаки. Даже советская медаль Ушакова нашла своего героя, а такие награды просто так никому не вручают.

Выступили перед ветеранами и дети из военно-спортивного клуба "Каскад", которые устроили настоящее представление.

По заключению официальной части ветераны вспомнили, что еще до Великой Отечественной войны Кронштадт и Киргизская ССР дружили и наши соотечественники направлялись служить на флот. А поисковики вспомнили щемящую сердце надпись на карточке погибшего в море нашего земляка из Кеминского района: "Место захоронения - море". Сколько таких земляков осталось там? Возможно именно наши ветераны ВМФ найдут время и средства заняться этой темой?

Возможно, под этим впечатлением военный эксперт Токтогул Какчекеев во время выступления предложил изучить возможность отправки для службы на флот в Кронштадт теперь уже граждан Кыргызстана, так сказать, в формате военно-технического сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/431415
Теги:
ветераны, памятник, Бишкек
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