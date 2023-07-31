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В Индии сообщили о резкой вспышке лихорадки денге

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В Нью-Дели резко растет число случаев лихорадки денге, вирусного заболевания, вызывающего в тяжелых случаях геморрагический шок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения города Саурабха Бхардваджа.

По его словам, с начала года в индийской столице было зафиксировано 187 случаев этого заболевания, что стало рекордом с 2018 года. Более 40 человек заразились в июне, большинство из них стали переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2.

"Второй тип - это тяжелый штамм, он представляет риск для пациентов. Предположительно в широком распространении находится только один штамм, но мы все должны быть осторожны", - сказал Бхардваджа.

Ранее стало известно, что в 18 провинциях Таиланда растет число заражений лихорадкой Денге. Как сообщает The Pattaya News, опасная вирусная инфекция начала подбираться к популярным у россиян курортам Чонбури и Пхукет.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/431417
Теги:
Индия, эпидемия
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