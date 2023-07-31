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Как на Иссык-Куле соблюдают введение запрета на полиэтиленовые пакеты

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Министерство природных ресурсов в рамках реализации указа президента КР "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль", совместно с представителями средств массовой информации накануне ознакомились с введением запрета на территории Иссык-Кульской области полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"Обход был проведен в селе Бостери, Бактуу-Долоноту и в городе Чолпон-Ата в нескольких магазинов. В большинстве из них не используются полиэтиленовые пакеты, вместо них продаются бумажные пакеты и экошоперы под брендами магазинов. Цены на них разные, варьируется от 25 сомов экопакеты, экошоперы от 200 сомов и выше. Также покупатели сами приносят свои пакеты, понимая важность сохранения экологии и чистоты озера Иссык-Куль.

Проведены разъяснительные работы, среди местного населения и туристов. Работа в этом направлении продолжится".


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URL: https://www.vb.kg/431420
Теги:
Иссык-Кульская область, экология
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