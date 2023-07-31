За неделю на территории КР выявлено 20 327 нарушений ПДД

С 24 июля по 30 июля 2023 года ГУОБДД МВД КР было выявлено 20 327 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
из них:
-229 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-248 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-51 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-1 548 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-4 162 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-7 случаев Автохулиганство;
- 4 710 случая превышения скоростного режима;
- 6 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 9 366 факта нарушения других правил дорожного движения:
-1 350 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.
ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.