За неделю на территории КР выявлено 20 327 нарушений ПДД

С 24 июля по 30 июля 2023 года ГУОБДД МВД КР было выявлено 20 327 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

из них:

-229 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-248 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-51 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-1 548 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-4 162 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-7 случаев Автохулиганство;

- 4 710 случая превышения скоростного режима;

- 6 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 9 366 факта нарушения других правил дорожного движения:

-1 350 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.