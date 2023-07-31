Саитдин Азизбаев: Хочешь стать чемпионом во всем – поступай в КГАФКиС

Ректор Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Б.Т. Турусбекова, судья международной Олимпийской категории по вольной борьбе, кандидат исторических наук, доцент Саитдин Сейитбекович Азизбаев считает, что здоровая нация – это основа спорта высоких достижений. Он гордится тем, что в числе профессорско-преподавательского состава КГАФКиС трудятся именитые спортсмены - участники и призеры Олимпийских игр, Азиатских игр, Всемирных игр кочевников, чемпионатов мира, Европы, Кыргызстана, заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, заслуженные тренеры Кыргызской Республики, ученые - доктора и кандидаты наук, профессоры и доценты, отличники образования и заслуженные работники образования и науки Кыргызской Республики. В данное время в академии работают 6 докторов наук, 30 кандидатов наук и 15 Заслуженных тренеров Кыргызской Республики.

"И такой сильный творческий, научный профессорско-преподавательский состав готовит высококомпетентных профессионалов - будущих учителей физкультуры, тренеров, руководителей в области физической культуры и спорта. Весь коллектив академии воспитывает будущую спортивную элиту Кыргызстана: победителей предстоящих Олимпиад, чемпионатов, Спартакиад по различным видам спорта, учителей физкультуры в общеобразовательных школах и вузах страны, тренеров спортивных секций. Наши выпускники успешно трудятся в правительственных и общественных организациях, Жогорку Кенеше, Департаменте физической культуры и спорта, министерствах, в правоохранительных органах и других сферах", - говорит он.

Саитдин Сейитбекович Азизбаев с гордостью вспоминает выпускника Кыргызской академии физической культуры и спорта - нынешнего Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова, который и сейчас не забывает свой родной вуз.

"Мы с благодарностью вспоминаем первых преподавателей Киргизского государственного института физической культуры, заложивших основу кыргызской школы подготовки преподавателей по физическому воспитанию. Как вы знаете, наш вуз был изначально создан на базе Ленинградского института им. П.Ф.Лесгафта, который был эвакуирован в г. Фрунзе в 1942 году из блокадного Ленинграда. При формировании коллектива преподавателей и в организации КГИФК большую помощь оказали физкультурные институты многих братских республик. Но наиболее значимую помощь оказал Ленинградский государственный дважды орденоносный институт физической культуры имени П.Ф.Лесгафта, который направил 17 своих специалистов и выпускников для работы в КГИФК. Среди них был первый ректор Киргизского государственного института кандидат педагогических наук, доцент Леонид Федорович Егупов. В библиотеке академии, фонд которой ежегодно пополняется подготовленными преподавателями нашей академии учебниками, учебно-методическими пособиями, монографиями и словарями. бережно хранятся книги, которые были привезены из блокадного Ленинграда.

И студенты, и преподаватели эвакуированного института пережили ужасы блокады, были очень истощены и утомлены долгой дорогой. Но сразу же после приезда приступили к работе. Кстати, многие преподаватели из Ленинграда не захотели уезжать после войны, и всю свою жизнь посвятили становлению и развитию кыргызского спорта, подготовке спортсменов – участников и победителей многих международных спортивных соревнований, а также научным исследованиям в области физической культуры и спорта. А уже в 1955 году официально был открыт Киргизский государственный институт физической культуры по распоряжению Совета Министров СССР от 15 июля 1955 года № 5353-Р Постановлением Совета Министров Киргизской ССР, переименованный в 2005 году в Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта, недавно отметившей свой славный 65-летний юбилей. В 2022 году по инициативе президента КР С.Н. Жапарова академии присвоено имя доктора медицинских наук, профессора, академика Международной академии "О природе и обществе", Отличника здравоохранения СССР, Отличника народного образования Кыргызской Республики, Заслуженного деятеля науки СССР, ректора Киргизского государственного института физической культуры Бейшена Турусбековича Турусбекова с 1973 г. по 1985 г., который подготовил 40 кандидатов наук и 6 докторов наук", - рассказывает ректор.

Глава вуза также отметил поддержку со стороны президента и правительства страны.

"Я приступил к обязанности ректора в 2021 году, и могу заверить, что главным в стратегии развития академии – это повышение качества образования. Гордимся тем, что у нас в физкультурной академии на протяжении всех лет обучались знаменитые во всем мире спортсмены: олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы, победители Азиатских игр, Всемирных игр кочевников, Универсиад и других международных соревнований. Это помогает воспитывать в наших студентах соревновательный и спортивный дух, укрепляет их веру в победу, в востребованность труда учителя физической культуры, преподавателя и тренера.

КГАФКиС располагает современной учебно-научной и спортивной базами: футбольно-легкоатлетический манеж, гимнастический зал, залы тяжелой атлетики, борьбы, бокса, спортивных игр, таэквондо, стадион, плавательный бассейн. В 30 километрах от Бишкека имеется лыжная и туристическая спортивная база Кой-Таш, где мы проводим сборы, соревнования по лыжному спорту, туризму.

Тренерская работа – творческий труд, в который надо уходить с головой. Можно сказать, что работа тренера - это образ жизни. И такой труд, конечно же, требует поддержки государства. Мы с гордостью вспоминаем воспитанника Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта - нынешнего Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова, который и сейчас не забывает и поддерживает родной вуз.

Последние два года мы видим эту поддержку со стороны президента Кыргызской Республики, правительства и общества. Напомним, что одним из первых указов Президента КР С.Н.Жапарова был Указ № 1 "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности" от 29 января 2021 года. Это свидетельствует о заботе Президента нашей страны о здоровье народа, как физическом, так и духовно-нравственном. Указ Президента поднимает престиж учителя физической культуры и преподавателя, тренера, обращает внимание общества и соответствующих организаций на возрождение физического и духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения. И видимые результаты такой последовательной политики правительства за эти годы уже есть. В частности, заметно увеличена зарплата учителей школ и преподавателей вузов. Снизилась текучесть кадров. Если 2-3 года назад потребность в учителях физической культуры и тренерах спортивных секций на местах была очень высокая, то сегодня школы и вузы обеспечены высокопрофессиональными специалистами.

Основные принципы указа президента КР уже сегодня воплощаются в жизнь общества и страны. Так, Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта организовала одна из первых и провела в странах Содружества и в Кыргызстане Международный научно-практический форум по проблемам духовно-нравственного воспитания и Международную научную конференцию с участием представителей из стран СНГ, Турции, Индии и др. Это способствовало тому, что сейчас все больше внимания уделяется развитию различных видов Олимпийских и национальных видов спорта, у молодежи растет интерес к здоровому образу жизни и занятиям физкультурой и спортом в школьных, студенческих, спортивных лигах и спортивных секциях. Осенью КГАФКиС (4-8сентября 2023г.) впервые в Кыргызстане в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области запланировано проведение XII Международной научной конференции студентов и молодых ученых "Университетский спорт: здоровье и процветание нации", посвященной памяти доктора медицинских наук профессора Б.Т. Турусбекова. Приедут представители вузов, научных центров и организаций физической культуры и спорта дальнего и ближнего зарубежья: России (г. Москва, г. Воронеж, г. Санкт-Петербург и др.), Республики Саха, Тувы, Башкирии, Татарстана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Индии и др. Участвуют с докладами руководители научных центров, ректоры, член-корреспонденты, профессоры, доценты, кандидаты и доктора наук, преподаватели, спортсмены, аспиранты, магистранты и студенты. Это традиционная студенческая конференция спортивных вузов.

Следует отметить, что активизировались и различные финансовые источники для стимулирования наших спортсменов и их тренеров, которые приносят Кыргызстану победы на международной спортивной арене. И снова повторю – подготовка преподавателей по физическому воспитанию – работа многогранная, трудная, но благородная и творческая.

Очень рады, что у нас не забывают стимулировать и спортивных врачей, сопровождающих спортсменов на всех соревнованиях. Без них, их огромного труда, заботы о спортсменах не будет и больших побед. Среди многих хочется отметить заслуги известного спортивного врача Центра спортивной медицины Бактыгуль Алишевой. Если раньше говорили, что у нас нет спортивных врачей, то теперь их готовят в КГМА им. И.Ахунбаева На базе этого Центра совместно с Медицинской академией (Ординатура спортивных врачей) уже подготовлено 15 спортивных врачей. В самом Центре работают 15 врачей.

В мае 2023 года состоялась наша официальная встреча с ректором Медицинской академии, на которой договорились о взаимном сотрудничестве. В частности, с сентября 2023года планируется ввести новый учебный план по подготовке специалистов по спортивной медицине, способных разбираться и в спортивной методике, и в медицине. Сюда входят и спортивная морфология, реабилитация и рекреация", - перечислил Азизбаев.

КГАФКиС также сотрудничает и с другими вузами страны.

"Мы открыты для сотрудничества со всеми. Нельзя не отметить многолетнее взаимовыгодное сотрудничество с Кыргызским институтом искусств им. Б. Бейшеналиевой, Кыргызским государственным университетом им. И. Арабаева. В частности, наша академия безвозмездно предоставляет спортивные залы, теннисные площадки, футбольные поля и другие сооружения для студентов данных вузов.

Мы сохраняем и приумножаем накопленное и в тоже время перенимаем опыт и других стран. Академией подписаны международные договоры о сотрудничестве с вузами России, Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Китая и др. об обмене студентами и преподавателями, чтении лекций, проведении совместных научных конференций и так далее. Например, в настоящее время 16 наших выпускников - докторов наук - трудятся в нашей стране, России, США, Малайзии и других странах.

Следует отметить, что за 2 года мы достигли значительных результатов. Работаем над повышением качества образования и укрепляем материальную базу вуза. Изыскиваем ресурсы, средства, источники инвестиций, а также академии помогают ее выпускники. У нас традиция, когда выпускаются бакалавры – приглашать выпускников вуза предыдущих лет. Они с радостью отмечают, как меняется их родной вуз, общаются с молодыми выпускниками, и нам важна их поддержка. Выпускники устраивают марафоны и собирают средства. С их помощью отремонтировано несколько спортивных залов, учебный и административный корпус, кабинеты и аудитории, обустраиваются общежития для студентов, фасад вуза, приобретается компьютерная техника. Так, у нас появились уютные уголки на территории академии со скамеечками, куда приходят посидеть и студенты соседних вузов, детвора из соседних домов. При поддержке президента Кыргызской Республики начался капитальный ремонт футбольно-легкоатлетического манежа.

Хотелось бы поблагодарить президента международной федерации бокса Умара Кремлева, который по просьбе Федерации бокса КР приезжал в г. Бишкек. Ознакомившись с залом для бокса, в котором занимаются наши студенты, он вызвался помочь с ремонтом, выделив для этого 1,5 млн сомов. Сегодня зал для бокса открыт для тренировок. На открытии присутствовали чемпион мира, депутат ЖК КР Шайлообек Карыбекович Атазов, директор Департамента физической культуры спорта и молодежной политики при Министерстве культуры информации спорта и молодежной политике Абдымомунов Айбек Тынчылыкович. Мы благодарны за готовность выделить КГАФКиС 100 тысяч сомов для приобретения инвентаря в зал для бокса от имени ЖК КР Ш.К. Атазову и за его постоянную поддержку профессорско-преподавательского состава.

Мы помним, что основная задача Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта им. Б.Т.Турусбекова - оздоровление нации, народов Кыргызстана, подготовка высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, привлечение к массовому спорту и физической культуре подрастающего поколения.

За 68 лет своего функционирования КГАФКиС подготовила более 20 тысяч специалистов с высшим физкультурным образованием. И сегодня мы приглашаем и ждем в стенах нашего единственного в Кыргызстане, легендарного и уникального вуза абитуриентов. Прием документов до 25 августа. Хотите быть чемпионами в спорте и в жизни, приходите к нам!", - подытожил Саитдин Сейитбекович.