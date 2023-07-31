Мощный взрыв в Пакистане: погибли 44 человека, около 200 - ранены

По меньшей мере 44 человека погибли в результате взрыва в Пакистане, который прогремел во время предвыборного митинга исламской партии Джамиат Улема Ислам-Фазл (JUI-F). Нападение могли организовать группы джихадистов, пытающиеся дестабилизировать ситуацию в стране, пишет Би-би-си.

Как сообщили представители властей Би-би-си, у полиции есть доказательства, что взрыв был атакой смертника.

По различным источникам, число пострадавших может составить почти 200 человек. Впрочем, службы безопасности, оцепившие район, предупреждают, что жертв нападения, возможно, будет еще больше, потому что на митинге присутствовали около 500 человек.

Местное телевидение показало кадры, на которых видно, как машины скорой помощи доставляют раненых в местную больницу. Особенно тяжелых переправляют на вертолетах в клиники Пешавара.

В местной больнице не хватает ни кроватей, ни врачей, чтобы справиться с таким наплывом пострадавших, некоторые из них в ожидании помощи лежат в коридоре.

По словам местных властей, в результате взрыва погиб и региональный лидер JUI-F Маулана Зиаулла, поскольку взрыв произошел как раз в момент, когда он обращался к сторонникам с речью.

JUI-F является крупной религиозной политической партией и входит в состав правительственной коалиции в парламенте Пакистана. Митинг в городе Хар был организован в преддверии всеобщих парламентских выборов в стране, которые должны состоятся осенью этого года.

Партия во главе со священнослужителем

Депутат высшей палаты парламента Пакистана от партии JUI-F Камран Муртаза сказал британской газете Guardian, что "боевики сеют страх и начали нападать и на политические собрания".

"Есть опасения, что подобные нападения на политические митинги могут повториться, а это означает, что наша партия не сможет провести в этом году полноценную предвыборную кампанию", - добавил он.

Партию JUI-F возглавляет исламский священнослужитель Фазлур Рехман, который начал свою политическую карьеру как сторонник жесткой линии. В последние годы он несколько смягчил риторику, чтобы иметь возможность заключать коалиционные политические союзы со светскими партиями Пакистана.

После возвращения талибов к власти в соседнем Афганистане, число террористических атак в Пакистане резко выросло. Военные заявляют, что боевики базируются в Афганистане, откуда и совершают вылазки на пакистанскую территорию.

Они пригрозили "эффективным ответом", хотя в чем именно он будет заключаться, не сообщили.

Пакистанские джихадисты

В самом Пакистане действует местная группировка талибов "Техрик-е-Талибан Пакистан", известная как ТТП. Хотя она клянется в верности афганскому "Талибану" (в России и других странах мира движение включено в список террористических и запрещено), формально она не является его частью.

В последнее время она усилила нападения на сотрудников службы безопасности, в том числе на военных и полицейских. Ранее между нею и Исламабадом существовало соглашение о прекращении огня, но оно было нарушено.

В январе смертник ТТП подорвал себя в мечети на территории полицейского участка в северо-западном городе Пешавар, убив более 80 офицеров.

ТТП - не единственная группа боевиков, совершающая нападения в этом районе.

Возможно, что нападение совершила пакистанская группировка так называемого "Исламского государства" (движение признано террористическим и запрещено в Росиси и других странах мира), которая ранее заявляла, что одной из ее мишеней является партия JUI-F.

В июне "ИГ" взяла на себя ответственность за убийство партийного активиста в небольшом городе Инаят Килли. Группа опубликовала это заявление от имени своего отделения "Провинция Хорасан" (ИСКП), которое действует в Афганистане и на северо-западе Пакистана.