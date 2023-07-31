Наслаждайтесь свежими летними вкусами Турции!

Турция - лучшее место для отдыха, если вкусная еда - ваш главный приоритет. Расположенная в центре Средиземноморья, Турция имеет богатую культурную историю, великолепные пейзажи и множество туристических достопримечательностей для посетителей. Кроме того, она также предлагает уникальный гастрономический опыт, представляя на столах лучшие вкусы своей столетней, глубоко укоренившейся культуры кухни.

В течение летнего сезона в Турции нет сомнения, что оливковые блюда, овощи и легкие рецепты, приготовленные с региональными травами и морепродуктами из окружающих морей страны, являются самыми известными блюдами в меню. Давайте рассмотрим несколько легких, здоровых и вкусных летних вкусов, которые будут радовать вас в "турецком стиле" в жаркие летние дни...

Оливковое масло и травы: две звезды турецких летних столов

Соблюдение средиземноморской диеты для поддержания здоровья и физической формы относительно просто во время отпуска в Турции. Потому что чудо-оливковое масло, необходимое для долгой и здоровой жизни, можно включить в каждый прием пищи дня. Оливковые блюда подаются как закуски на маленьких тарелках в ресторанах и как основное блюдо дома. Зеленые бобы с оливковым маслом, приготовленные по всей Турции и употребляемые как закуска, в летнее время подаются дома как основное блюдо. Использование мяса и фарша также уменьшается летом, чтобы сделать блюда более легкими и здоровыми. Зеленые бобы, блюда из баклажанов, свежие листья винограда (сарма) или фаршированные овощи (долма) также могут быть приготовлены без мяса. Летом также увеличивается использование свежих зеленых трав, и салаты с изобилием оливкового масла, уксуса или лимона подаются с каждым приемом пищи.

Кроме того, куда бы вы ни отправились в Турции, вы можете натолкнуться на уникальные травы в этом регионе. Потому что в этом обширном ландшафте каждый регион отличается своим уникальным биоразнообразием. Например, в Измире, жемчужине Эгейского региона, вы можете попробовать травы, такие как терн "шевкет-и бостан" или "дениз бёрюльджеси" (солёный тархун). Звездами столов на побережье Эгейского моря являются региональные овощи, такие как артишоки, цветы кабачков и другие травы, характерные для этого региона. Когда нет еды дома в жаркие летние дни, трио из дыни-арбуза и белого сыра обычно приходит на помощь. Сыр из Эзине (Чанаккале) и несколько кусочков дыни или арбуза создают идеальный, легкий прием пищи.

Вкусные рецепты Турецкой Ривьеры

Помимо приятного климата, захватывающих пейзажей и здоровой кухни, Турецкая Ривьера привлекает внимание летом своим широким выбором овощных блюд, приготовленных с органическим оливковым маслом. Тахинли пияз - одна из деликатесов, которую гурманы должны попробовать во время своего визита на Турецкую Ривьеру. Прекрасное сочетание сухих бобов с тахини, луком и помидорами может заменить даже основное блюдо в жаркий летний день. И вы также должны попробовать апельсины Финике, которые считаются одними из самых вкусных апельсинов в мире! Бокал ледяного апельсинового сока из Финике с его уникальным ароматом освежит вас в жаркие летние дни.

Летние блюда Турции основаны не только на вкусах Эгейского и Средиземноморского регионов. Айран ашы (холодный суп с йогуртом, пшеницей и нутом), летний фаворит, является одним из наиболее известных местных блюд Восточной Анатолии. Посетив Анатолию, вы можете попробовать этот известный суп, приготовленный с различными зерновыми и семенами в разных регионах. В жаркий летний день в Анатолии также хорошо освежает марашийское мороженое Мараш, произведенное из козьего молока и корней диких орхидей, выращенных в Караманмараше.

Свежая рыба

Рыба является важным элементом средиземноморской диеты и обычно употребляется летом. Она также является одним из наиболее важных вкусов в турецкой кухне. Будучи страной, окруженной тремя морями, Турция наслаждается изобилием сезонных видов морепродуктов. На турецких меню для летних вкусов можно найти множество вкусных рыб. Летом рыба обычно готовится на гриле или варится с овощами и подается здоровой и полезной. Также хотим напомнить вам, что белые вина из местных виноградов, уникальных для турецких земель, таких как "Борнова Мискети", "Эмир" и "Нариндже", обладают прекрасным вкусом и отлично сочетаются с морепродуктами, оливковым маслом и свежими летними фруктами...