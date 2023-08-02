В Бишкеке состоялась встреча экспертов с журналистами в формате интерактивного семинара "Как Кыргызстан сможет достичь углеродной нейтральности до 2050 года?"

Встреча была направлена на повышение информированности участников о таких проблемах как объемы выбросов парниковых газов по миру и в Кыргызстане по секторам, научно-практические достижения по снижению выбросов парниковых газов.

Журналист Школы данных Анастасия Валеева поделилась своими наработками о том, как можно применить дата-журналистику для более яркой и доходчивой подачи информации по снижению углеродной нейтральности до 2050 года.

Эксперт по климату Зоя Кретова рассказала, как работать с международными и местными сайтами по климату и как правильно использовать полученную информацию.

Исследователь Open innovation Марал Сагыналиева поделилась своими находками, полученными во время исследования в трех районах Кыргызстана на юге.

Директор Зеленого Альянса, организатор мероприятия, рассказал, что для Кыргызстана сейчас важно понять, как донести информацию до каждого гражданина Кыргызстана о необходимости достичь углеродной нейтральности.

А углеродная нейтральность или нулевой уровень выбросов – это когда:

объёмы выбросов углекислого газа не превышают его объёмов, поглощаемых океанами и лесами; сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, которые влияют на повышение температуры; средняя глобальная температура не превысила показатель более чем на 1,5 градуса Цельсия.

Таке он сообщил, что для улучшение понимания проблем изменения климата в Кыргызстане у широкой общественности и лиц, принимающих решения, ПРООН в КР объявляет конкурс журналистских работ, связанных с вопросами изменения климата, включая 28-ю сессию Конференции сторон по изменению климата "Как Кыргызстан сможет достичь углеродной нейтральности до 2050 года?".