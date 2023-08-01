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Из Казахстана в Кыргызстан пытались незаконно перевезти автомобили

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- Бакыт Стамов
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Кыргызстанские пограничники пресекли факты незаконного провоза денежных средств и автомобилей через границу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, в пункт пропуска "Достук-автодорожный" прибыл гражданин Кыргызской Республики М.Ш., 1964 г.р., направлявшийся из Кыргызстана в Узбекистан. Во время прохождения пограничного контроля у гражданина были обнаружены 13 500 долларов США.

"Вышеуказанный гражданин пытался провезти валюту в обход таможенного законодательства республики, не декларируя денежные средства.

30 июля 2023 года на контрольно-пропускном пункте "Чалдыбар–автодорожный" пограничный наряд задержал двух граждан Кыргызской Республики С. О., 1995 г.р., и О. уулу М., 1995 г.р., которые на двух грузовых транспортных средствах пытались ввезти из Казахстана в Кыргызстан 6 единиц легковых автомобилей марки HONDA STEPWGN и TOYOTA ALPHRAD.

Пограничный наряд выявил признаки несоответствия в сопроводительных документах, предъявленных водителями.

После оформления протоколов граждане Кыргызской Республики, автомобили и денежные средства были переданы сотрудникам территориальных подразделений соответствующих органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/431437
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан
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