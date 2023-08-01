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С 20 августа в автобусах и троллейбусах Бишкека отменят наличная оплату

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В рамках цифровизации и комплексных шагов по улучшению городского общественного транспорта с марта 2020 года швейцарской компанией "BPC AG" в столице реализуется проект электронного билетирования "Тулпар".

Для более комфортного и безболезненного перехода горожан на электронную оплату полный переход переносился два раза в течение трёх лет с момента старта.

Теперь с 20 августа наличные деньги за проезд в муниципальном транспорте приниматься не будут. Также с 20 августа мы запускаем акцию по снижению стоимости стандартной транспортной карты Тулпар с 50 сом до 30 при покупке у водителей.

Также для удобства пассажиров предлагаем широкий выбор безналичных видов оплат. Оплатить можно будет следующими способами:

  1. Транспортными картами Тулпар трех категорий (стандартный, школьный, льготный);
  2. Бесконтактными картами VISA и ЭЛКАРТ всех банков Кыргызстана;
  3. Виртуальной картой NFC;
  4. QR сканированием в приложении Тулпар и Balance, Mbank, Megapay и.др.
  5. Вводом кода транспорта в приложении Тулпар.

Дорогие горожане и гости столицы! Просим до указанного дня приобрести транспортную карту и ознакомиться с работой системы Тулпар для вашего удобства.

Стандартные синие карты можно приобрести в отделениях ГП "Кыргызпочтасы", офисах мобильных операторов О! Мегаком, Beeline и у водителей автобусов и троллейбусов. Точки продаж синих стандартных карт можно посмотреть по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/431451
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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