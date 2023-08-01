В "Яндекс.Такси" прокомментировали заявление Антимонополии

В пресс-службе "Яндекс Go" прокомментировали сообщение Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики о том, что в компании ОсОО "Яндекс. Такси Корп" были установлены действия, не соответствующие требованием законодательства КР.

"Наш сервис работает в соответствии с законодательством КР и в штатном режиме, он предоставляется от локального юридического лица - в бюджет Кыргызстана поступают все соответствующие налоги. Периодически государственные органы просят разъяснить те или иные аспекты деятельности - как нашей, так и всего рынка. Отвечаем в установленные сроки и в полном объеме.

На итоговую цену поездки на такси влияют не только тарифы, но и другие факторы: например, количество свободных машин на линии, расстояние и длительности поездки. В утренний и вечерний часы пик число желающих поехать на такси значительно увеличивается, а на дорогах образуются пробки. Чтобы привлечь больше водителей, в сервисе периодически действует повышающий коэффициент. Это временная мера, которая позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно. В Кыргызстане уже работают опции "Вместе" и "Чуть пройтись" - будем и дальше запускать решения, которые позволяют пользователям уехать дешевле.

Особое внимание уделяем безопасности поездок. Уже запущены наши технологии мониторинга скорости и манеры вождения на заказах сервиса. Также с этого года в Кыргызстане действует наша программа дополнительного страхования поездок. Водитель и каждый пассажир в машине дополнительно застрахованы во время поездки на 800 000 сомов", - заявили в компании.