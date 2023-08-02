КР примет участие в выставке "ЭКСПО Китай-Евразия товары и торговля-2023"

Министерство экономики и коммерции КР в рамках предстоящего визита председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова в СУАР КНР готовит выставку отечественных товаров в рамках мероприятия "Китай - Евразия ЭКСПО товары и торговля-2023", которая пройдет с 17 по 21 августа 2023 года в городе Урумчи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организация национального выставочного павильона нацелена на продвижение отечественной продукций КР в КНР и в нем будут представлены более 140 видов продукции 30 кыргызских предприятий сельскохозяйственной, пищевой и легкой промышленности, а также производителей строительных материалов и планируется участие более 80 представителей бизнеса КР.

Также в мероприятии будут презентованы перспективные инвестиционные проекты в сфере энергетики, туризма, а также возможности национальных экспортоориентированных компаний КР.

Представителям деловых кругов Китая, заинтересованным в заключении контрактов на импорт кыргызской продукции, будет оказана полная консультативная поддержка.

Также в рамках мероприятия планируется проведение кыргызско-китайского бизнес-форума, участие на котором примут высокопоставленные государственные служащие и крупные представители деловых кругов Китайской Народной Республики.

Участие представителей бизнеса и государственных органов Кыргызской Республики в вышеуказанных мероприятиях дает возможность развитию сотрудничества с китайской стороной и продвижении экспорта кыргызской продукции в Китайскую Народную Республику.

Справочно: в ЭКСПО ожидается участие более 3 тысяч предприятий из 32 стран Евразийского региона".