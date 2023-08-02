Погода
$ 87.46 - 87.91
€ 95.97 - 96.97

КР примет участие в выставке "ЭКСПО Китай-Евразия товары и торговля-2023"

142  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство экономики и коммерции КР в рамках предстоящего визита председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова в СУАР КНР готовит выставку отечественных товаров в рамках мероприятия "Китай - Евразия ЭКСПО товары и торговля-2023", которая пройдет с 17 по 21 августа 2023 года в городе Урумчи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организация национального выставочного павильона нацелена на продвижение отечественной продукций КР в КНР и в нем будут представлены более 140 видов продукции 30 кыргызских предприятий сельскохозяйственной, пищевой и легкой промышленности, а также производителей строительных материалов и планируется участие более 80 представителей бизнеса КР.

Также в мероприятии будут презентованы перспективные инвестиционные проекты в сфере энергетики, туризма, а также возможности национальных экспортоориентированных компаний КР.

Представителям деловых кругов Китая, заинтересованным в заключении контрактов на импорт кыргызской продукции, будет оказана полная консультативная поддержка.

Также в рамках мероприятия планируется проведение кыргызско-китайского бизнес-форума, участие на котором примут высокопоставленные государственные служащие и крупные представители деловых кругов Китайской Народной Республики.

Участие представителей бизнеса и государственных органов Кыргызской Республики в вышеуказанных мероприятиях дает возможность развитию сотрудничества с китайской стороной и продвижении экспорта кыргызской продукции в Китайскую Народную Республику.

Справочно: в ЭКСПО ожидается участие более 3 тысяч предприятий из 32 стран Евразийского региона".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431462
Теги:
выставка, Китай, Кыргызстан, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  