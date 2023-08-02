Проведена проверка первой партии шабыркульского угля на ТЭЦ Бишкека

Региональное управление по городу Бишкек и Аламудунскому району Минприроды совместно с сотрудниками Департамента экологического мониторинга 1 августа 2023 года в целях предотвращения загрязнения воздуха на ТЭЦ г. Бишкек провело проверку первой партии шабыркульского угля марки Д из Казахстана в количестве 12774 тонн. Были взяты пробы угля для анализа. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"Для усиления контроля качества угля ежегодно с началом отопительного сезона на ТЭЦ создается комиссия по качеству твердого топлива с сотрудниками департамента экологического мониторинга и представителями Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора для отбора проб угля.

Аккредитованной лабораторией ТЭЦ города Бишкек на постоянной основе осуществляется контроль качества ввозимого твердого топлива. Также, когда в сентябре поступит первая партия местного Кара-Кечинского угля, будут взяты пробы для лабораторного анализа.

На 2023 год заложено увеличение использования импортного каменного угля марки Д в количестве 550 тыс. тонн и уменьшение использования местного бурого угля марки Б3 до 650 тыс. тонн.

На 2022 год использовано импортного каменного угля марки Д - 400 тыс. тонн, - местного бурого угля марки Б3 - 1050 тыс. тонн".