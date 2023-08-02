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В России за сутки 14 раз пытались поджечь военкоматы

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За сутки по всей России было зафиксировано как минимум 14 попыток поджечь военкомат, пишут русскоязычные СМИ и Telegram-каналы. Большинство задержанных - женщины, передает СМИ со ссылкой на Deutsche Welle.

В частности, СМИ указывают на инциденты в Санкт-Петербурге, подмосковных Можайске и Подольске, где было сразу две попытки поджога, Казани, Омске, Калуге, Верхнеуральске, Россоши, Вольске, Копейске, поселке Агинское.

По сведениям Telegram-канала Baza, в Копейске 1 августа за попытку поджога военкомата была задержана 54-летняя сотрудница челябинского завода металлоконструкций. Она бросила коктейль Молотова в медицинский кабинет здания военкомата.

Той же ночью произошла попытка поджога военкомата в Верхнеуральске. На месте происшествия была задержана 34-летняя местная жительница. Еще один военкомат пытались поджечь в Калуге. Там за попытку поджога была задержана 78-летняя пенсионерка, говорится в том же посте.

Поджог военкомата по указанию мошенников

В Забайкалье, как пишет Telegram-канал "ЧТД", уголовное дело в связи с попыткой поджечь военкомат Агинско-Бурятского округа завели на 17-летнюю школьницу. По ее словам, кинуть бутылку с зажигательной смесью ее вынудили некие телефонные мошенники, которые сказали, что в военкомате "завелся предатель и передает украинской разведке данные о жителях Агинского", указывают журналисты.

"Инциденты участились после того, как федеральные власти начали вводить новые ограничения для уклонистов от армии, намекая на новую волну мобилизации", - подмечают авторы поста. Позже этот Telegram-канал сообщил о попытке поджога военкомата в Улан-Удэ, на улице Каландаришвили, опубликовав видео с места происшествия.

Между тем СМИ отмечают, что в большинстве случаев, о которых стало известно за прошедшие сутки, поджечь военкоматы пытались женщины. При этом о политических требованиях никто из поджигателей не говорил.


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URL: https://www.vb.kg/431466
Теги:
Россия
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