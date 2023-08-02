В Бишкеке отметили 93-ю годовщину образования воздушно-десантных войск

Традиционно ветераны ВДВ, проживающие в Кыргызстане, собрались в Бишкеке у кинотеатра "Россия". Затем в парке Победы имени Даира Асанова состоялась официальная часть.

В этом году не было десантирования парашютистов в парке. Вместо этого те, кто должен был прыгать, просто пришли поздравить ветеранов-десантников. Как пояснили организаторы, они не стали рисковать людьми – при таком порывистом ветре прыгать опасно для жизни. Ветер действительно был сильным, раздувал полотнища флагов, уносил береты и шарфы.

В остальном все прошло традиционно: воины национальной гвардии торжественно внесли флаг Кыргызстана, а ветераны ВДВ и других спецподразделений в качестве гостей принимали участие в мероприятии.

- Воины национальной гвардии по праву считаются преемниками воздушно-десантных войск, поскольку в составе их подразделения находятся подразделения, готовые проводить выброску десанта в любую точку нашей горной страны. Считаю важным, чтобы воины и ветераны в Кыргызстане помнили и чтили традиции. Потому прихожу в этот день 2 августа к ветеранам, – пояснил генерал-полковник в отставке Абдыгул Чотбаев.

Также на мероприятии ветеранам и курсантам военно-спортивных клубов были вручены знаки за активную работу. А награждать есть за что. хотя бы за преданность своему делу. По-прежнему работа военно-патриотических клубов держится на голом энтузиазме и те, кто когда-то носил тельняшки, снова и снова проводят занятия с детьми: ходят с ними в походы, готовят к армии ребят и девочек. В такое сложное время как сейчас, уважение к таким людям должно быть оценено должным образом. А пока ветераны стараются поддержать друга, помогают друг другу как могут.