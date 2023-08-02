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В Бишкеке националисты совершали противоправные действия против азиатов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ходе проводимой органами ГКНБ КР работы по выявлению и пресечению причин и условий для возникновения конфликтов на межэтнической почве, получены данные о том, что в Бишкеке и Чуйской области функционирует подпольная группа националистов, осуществляющих противоправные действия в отношении лиц азиатской национальности и проводящих при этом видеофиксацию своих противоправных действий для публикации в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, члены националистической группы в своих публикациях использовали фашистскую символику.

"В рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ ГКНБ КР по признакам преступлений, предусмотренных пунктами 1 и 4, части 2, статьи 330 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, сотрудниками спецслужбы проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлены и задержаны трое членов отмеченной группы граждане КР, жители Бишкека и Чуйской области С.Б.М., Н.Р.В. и С.Г.Р..

В рамках следственных действий у задержанных изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие об их противоправной деятельности.

Задержанные помещены под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других возможных участников подпольной националистической группы.

Пострадавших от действий указанных лиц просим обратиться по телефону доверия ГКНБ КР (0312 66 04 75)".


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URL: https://www.vb.kg/431470
Теги:
ГКНБ, задержание
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