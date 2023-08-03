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В Бишкеке установят новые лотки для полива

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В Бишкеке продолжается строительство ирригационных сетей, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Со стороны муниципального предприятия "Бишкекводхоз" в Свердловском районе будут установлены ирригационные лотки марки Б-3-2 по улице Суйумбаева от пр. Жибек-Жолу до ул. Мичурина (зап.сторона) и по ул. Мичурина от ул. Суйунбаева до ул.Э.Керимова (юж.стор).

Данные лотки могут пропускать до 40-50 литров в секунду, что позволяет обеспечить необходимое количество воды для полива зеленых насаждений.  

Дорогие горожане! Просим не засорять магистральные каналы, дренажные и ирригационные сети мусором и уважать труд работников городских служб".


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URL: https://www.vb.kg/431473
Теги:
Бишкек, полив
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