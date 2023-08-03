Дзюдоисты из Кыргызстана завоевали две медали на Кубке Азии среди кадетов

Учащиеся отделения дзюдо СДЮШОР "Дельфин" показали отличный результат на Кубке Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров, который состоялся с 27 по 30 июля 2023 года в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В соревнованиях участвовали сильнейшие дзюдоисты сборных команд Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркмении и Грузии, среди которых были действующие победители и призеры Чемпионатов Мира и Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров, а также национальных чемпионатов.

В турнире среди кадетов весовой категории до 52 кг бронзовую медаль завоевала Какитаева Айдай 2008 г.р., воспитанница тренера Юлии Кулигиной. Мастер спорта КР по дзюдо Канатбеков Эржан показал уверенную борьбу, провел 5 сложнейших поединков и завоевал серебряную медаль в весовой категории до 81 кг среди юниоров. Серебряного медалиста подготовил старший тренер отделения дзюдо Ислам Баялинов.

Благодаря результатам наших спортсменов, сборная команда КР по дзюдо среди кадетов заняла 3 общекомандное место, а команда юниоров 2 общекомандное место из 6 команд в Кубке Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров".