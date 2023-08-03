Эмомали Рахмон освободил осужденных в Кыргызстане таджикистанцев

Власти Таджикистана освободили двух осужденных в Кыргызстане таджикистанцев, которые год назад были этапированы из Баткена в Худжанд для дальнейшего отбывания наказания. Абдурозик Абдукаххоров и Аскар Юнусов 28 июля покинули колонию в Яване, где их содержали последние несколько месяцев, сообщает Радио Озоди.

Абдурозик Абдукаххоров сообщил Радио Озоди 2 августа, что после долгих обращений в различные органы власти его и Аскара Юнусова оправдали и освободили из колонии.

"Представители Генеральной прокуратуры Таджикистана приехали в яванскую колонию и заявили, что президент Таджикистана своим указом освободил нас с Аскаром от дальнейшего отбывания наказания и снял с нас судимость. Мы благодарны за это, и очень рады, что вернулись к своим детям. Когда мы вышли за ворота тюрьмы, нам дали денег, чтобы мы могли без проблем добраться до дома", рассказал Абдурозик Абдукаххор.

Наргис Джабборова, супруга Абдурозика, заявила, что последние два года ей и ее семье было очень трудно. "Сейчас, слава Богу, все позади. Я хочу поблагодарить власти за то, что способствовали освобождению моего мужа. В этом и большая заслуга журналистов, прежде всего, сотрудников Радио Озоди, которые постоянно освещали ситуацию вокруг дела моего мужа", - сказала она.

Абдурозик Абдукаххоров и Аскар Юнусов - граждане Таджикистана, до весны 2021 года проживали в кыргызском селе Борбоддук – там через дорогу находится таджикская территория. Они были задержаны после вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе 28-29 апреля 2021 года, и кыргызские следователи заявили, что обнаружили в телефоне одного из них совместную фотографию с таджикскими пограничниками.

Суд Лейлекского района Кыргызстана 14 сентября того года приговорил их к пожизненному заключению, признав виновными по статьям 380 (преступления против мира) и 391 (мародерство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Родные Абдурозика Абдукаххорова и Аскара Юнусова и не раз заявляли, что считают приговор несправедливым.

По настоянию посольства Таджикистана в Кыргызстане и родственников осужденных, Баткенский областной суд Кыргызстана в начале декабря 2021 года изменил приговор гражданам Таджикистана на 20 лет тюремного заключения вместо пожизненного. Спустя полгода Абдукаххорова и Юнусова перевели из тюрьмы Баткена Кыргызстана в ИВС Худжанда Таджикистана для дальнейшего отбывания наказания на родине.

В результате вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе в апреле 2021 года со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и 87 раненых.