Бывший муж из ревности избил экс-супругу

Майрам и Халил (имена изменены по этическим соображениям) развелись девять лет назад. У них есть общая несовершеннолетняя дочь, но у каждого при этом давно своя жизнь и новые отношения.

29 апреля Майрам с дочкой приехала из Бишкека в Каинды в гости к сестренке. На следующий день к ней наведался бывший муж. Приехал вроде бы о чем-то поговорить, но закончилось все синяками, кровоподтеками и черепно-мозговой травмой у Майрам. А Халил предстал перед Панфиловским районным судом.

Из показаний потерпевшей:

- 30 апреля примерно в полдевятого вечера приехал Халил. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Вызвал меня на улицу через сестренку и устроил допрос. Стал выяснять номер телефона моего парня. Потом пнул в живот, ударил по голове, я не удержалась на ногах и ударилась головой о стенку дома. На пару минут потеряла сознание. Сестренка позвала брата, Халил подрался и с ним. Но их драку я не видела – зашла домой.

Оказалось, что он приезжал со своей новой женой, которая все это время сидела в машине.

Потом меня забрали в больницу, где я пролежала десять дней.

Из показаний обвиняемого:

- В тот день я действительно узнал о приезде Майрам и поехал к ее сестренке, чтобы с ней встретиться. Хотел узнать телефон парня, который приводит нашу дочь из школы. Но Майрам стала ругаться, потом накричала и на дочку. За это я толкнул ее ладонью в лоб. Тут же сзади ко мне подошел ее брат, ударил, я повернулся, он еще раз ударил, я ответил, началась потасовка. Получилось так, что все меня держали, а бывший родственник избивал. Но сам я бывшую супругу не бил. Все эти травмы она получила от нового мужа, от которого хотела сбежать в Россию.

Прошу меня не наказывать, потому что не за что, я ни в чем не виноват.

Из показаний дочки Майрам и Халила:

- 30 апреля мы с мамой были в гостях у тети. Приехал отец, сказал, что хочет поговорить с мамой, я вышла на улицу вместе с ней. Отец спрашивал у мамы телефон какого-то парня, якобы этот парень подвозил ее домой, она не понимала, о чем и о ком он говорит. Отец стал угрожать, потом ударил маму по голове. Из дома вышел дядя, отец его тоже ударил… В тот день он него исходил сильный запах алкоголя.

Органы досудебного производства предъявили Халилу обвинение в причинении легкого вреда здоровью, повлекшем незначительную стойкую утрату трудоспособности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 300 расчетных показателей (30 000 сомов) в доход государства.