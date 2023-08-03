ОсОО "Алтынкен" объявляет тендер по перевозке золотосодержащего концентрата

ОсОО "Алтынкен" приглашает партнеров в целях сотрудничества по направлению:

Перевозка золотосодержащего концентрата (25000-30000т)

по маршрутам:

ж/дстанция Быстровка-Оскемен ж/д Быстровка –Балхаш

Длительность сотрудничества - с сентября по декабрь 2023г.

Документы предоставить до 12:00 10.08.2023г по адресу: г.Орловка ул.Кудряшова 18,

До окончания срока подачи документов в ОсОО "Алтынкен" необходимо предоставить заявку на сотрудничество, а также все необходимые документы, включая свидетельство о регистрации компании(Устав), разрешения, сертификаты, справку из УГНС и и. т. д.

E-mail: Altynken.kg kalybekov@altynken.kg, конт.тел (0701)886-442 (Улан), с 8 до 17часов.