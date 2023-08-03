В Сузакском районе задержан организатор наркопритона

Оперативниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики обнаружен и задержан организатор наркопритона, где также предоставлялись секс-услуги. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В конце мая текущего года, в Сузакский РОВД поступила информация, о том, что в гостинице, расположенной по трассе Ош-Бишкек, на территории Сузакского района девушки, предоставляют интим-услуги посетителям, а также она является местом для употребления наркотических средств и лекарственных препаратов.

Информация зарегистрирована в Сузакском РОВД и возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК КР "Содействие проституции и разврату".

В целях проведения объективных оперативно-следственных действий, Следственная Служба Сузакского РОВД поручила проведение мероприятий Управлению Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР по Джалал-Абадской области.

В результате, сотрудниками Службы задержан гражданин 30-летний Т., который для получения денежной выгоды, организовал постоянно действующую группу, занимающуюся организацией и содержанием притона по занятию проституцией и употреблению наркотических средств и лекарственных препаратов.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС Сузакского РОВД, проводятся дальнейшие мероприятия, по установлению лиц, причастных к преступлению.