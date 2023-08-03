Погода
$ 87.50 - 87.90
€ 95.97 - 96.97

В Сузакском районе задержан организатор наркопритона

163  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики обнаружен и задержан организатор наркопритона, где также предоставлялись секс-услуги. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В конце мая текущего года, в Сузакский РОВД поступила информация, о том, что в гостинице, расположенной по трассе Ош-Бишкек, на территории Сузакского района девушки, предоставляют интим-услуги посетителям, а также она является местом для употребления наркотических средств и лекарственных препаратов.

Информация зарегистрирована в Сузакском РОВД и возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК КР "Содействие проституции и разврату".

В целях проведения объективных оперативно-следственных действий, Следственная Служба Сузакского РОВД поручила проведение мероприятий Управлению Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР по Джалал-Абадской области.

В результате, сотрудниками Службы задержан гражданин 30-летний Т., который для получения денежной выгоды, организовал постоянно действующую группу, занимающуюся организацией и содержанием притона по занятию проституцией и употреблению наркотических средств и лекарственных препаратов.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС Сузакского РОВД, проводятся дальнейшие мероприятия, по установлению лиц, причастных к преступлению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431490
Теги:
Сузакский район, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  