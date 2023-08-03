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В Кыргызстане планируют вернуть техосмотр автомобилей

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Под председательством заместителя председателя межведомственной комиссии по проблемам загрязнения воздуха в городе Бишкек и Чуйской области Жыргалбека Шамыралиева в министерстве состоялось четвертое заседание межведомственной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В межведомственную комиссию входят представители более десяти государственных органов за действенных в решении вопроса по смогу в г. Бишкек и Чуйской области.

В ходе заседания отмечено что, ГП "Кыргыз Комур" при Министерстве энергетики с необходимо предоставить информацию о принимаемых действий для повышения качества угля, по реализации проекта по строительству обогатительной фабрики, кроме этого Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики совместно с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики поручено провести мероприятия по обязательному заключению муниципальными и частными предприятиями договоров об утилизации швейных отходов.

Также Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно с Министерством внутренних дел повторно рассмотреть вопрос о введении обязательного ежегодного технического осмотра автотраспортных средств. Проект решения предоставить на следующее заседание Межведомственной комиссии запланированной на 22.08.2023 года. В заключении отмечено что, Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Министерству внутренних дел Кыргызской Республики на ежедневной основе проводить рейды по выявлению автотранспортных средств превышающих допустимые нормы выброса вредных веществ и сжиганию запрещенных предметов, с широким освещение в средствах массовой информации. Меры по предотвращению смога будут приниматься вс всех регионах страны, так в г. Ош региональное управление министерства провели профилактические работы по предупреждению и предотвращеию смога. Среди населения проведены разъяснительные работы по недопущению сжигания резиновых, пластиковых, синтетических отходов (отходы тканей швейных цехов). Работы по данному направлению будут продолжены во всех регионах страны".


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URL: https://www.vb.kg/431491
Теги:
Бишкек, смог
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