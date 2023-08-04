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Праздник ВДВ - еще один символ единства России и Кыргызстана

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- Карыпбай кызы Толгонай
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День Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Кыргызстане - это не только про купание в фонтанах и про традиционное поедание ими арбузов. Для причастных военных - это самый настоящий профессиональный праздник.

День ВДВ в Кыргызстане, как и в России, отмечают 2 августа. В этот праздник в соединениях и воинских частях ВДВ Кыргызстана проходят показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов, праздничные концерты, чествования ветеранов.

В Вооруженных силах КР сегодня существуют несколько подразделений специального назначения, в которых проводится воздушно-десантная подготовка. При этом история современного кыргызского десанта берет начало в 1994 году. Тогда на базе дислоцировавшейся на территории КР роты спецназа ГРУ была сформирована 525-я рота специального назначения "Скорпион".

Наши десантники неоднократно проявляли себя, участвуя в антитеррористических операциях. В сентябре 1999 года, когда боевики из Таджикистана пытались вторгнуться в Кыргызстан, именно они закрывали одно из самых опасных направлений - Чон-Алайское. Они оставались на юге страны до конца кампании. И в августе 2000 года в ходе решающей армейской операции помогли переломил ход боя, неожиданно появившись в тылу врага и намертво закрыв пути к отступлению.

Десантные подразделения Кыргызстана регулярно участвуют в совместных военных и антитеррористических учениях в рамках ОДКБ и ШОС. А в январе 2022 года кыргызские десантники совместно с подразделениями России и Белоруссии помогали Казахстану в рамках операции ОДКБ против вторжения на территорию страны международных террористов.

Неудивительно, что день ВДВ имеет особое значение для военных и нашей страны, и России. Этот праздник является мощным символом общей истории. Он посвящен не только доблести и мужеству десантников, но и подчеркивает существующие между двумя нациями прочные связи, выдержавшие испытание временем. Совместные торжества и памятные мероприятия объединяют людей из наших стран, способствуя культурным обменам, более глубокому взаимопониманию, укрепляя дух дружбы и сотрудничества.

"ВДВ - это самое настоящее воинское братство. Вы знаете, я совершенно спокойно поеду в любое государство бывшего СССР. И не только: в Германию, США и в другие стран тоже. Там везде есть мои друзья, которые служили в ВДВ, переехали и организовали свои структурные организации. Мы все общаемся. Есть Международный союз десантников, в 2015 году мы в него приняли сербов и хорватов. В свою очередь наш Фрунзенский аэроклуб готовил спецконтингент - парашютистов для ВДВ. Сегодня столько десантников по СНГ - нас тысячи и тысячи. И всех нас объединяет не только славное боевое прошлое, но и общие взгляды на то, что происходит сегодня в мире", - считает полковник в отставке, председатель Союза десантников Кыргызстана Табылды Окошев.

День ВДВ появился еще в СССР, поскольку воздушно-десантные войска имеют долгую и славную историю, восходящую к 1930 году. Этот вид войск всегда считался элитным и играл ключевую роль в военных кампаниях. Десантники не раз демонстрировали исключительную храбрость, заходя в тыл врага, чтобы обезопасить стратегические объекты и обойти противника с фланга.

Советского Союза нет уже более 30 лет, однако праздник сохранился и стал не просто символом боевого братства "крылатых войск", но и свидетельством того насколько масштабны военное сотрудничество и стратегическое партнерство между КР и РФ. А по этому направлению, как и по многим другим, Кыргызстан и Россия работают очень тесно. Страны сохранили преемственность в военном сотрудничестве на протяжении всех трех десятилетий независимости. В этот период было заключено 40 договоров о сотрудничестве в военной сфере.

Одно из последних и очень важных было наши страны подписали минувшей весной. Тогда Россия и Кыргызстан договорились о создании объединенной системы ПВО.

Для нашей страны этот договор имеет огромное значение. Ведь собственной боевой авиации у нас нет, а подразделения ПВО не оснащены эффективными зенитно-ракетными системами. И фактически пока наше небо защищают только средства ВКС России, дислоцированные на военной базе "Кант" под Бишкеком.

В целом на протяжении многих лет Россия была непоколебимой сторонницей усилий Кыргызстана в области обороны и безопасности, предоставляя обучение, оборудование и техническую помощь для повышения потенциала кыргызских вооруженных сил. РФ оказывает существенную помощь республике в военной сфере, развивает военно-техническое сотрудничество. Также именно РФ готовит кадры для вооруженных сил КР в российских военных вузах. Всего за период сотрудничества в российских военных вузах обучились 2 тысячи 557 военнослужащих из нашей страны.

Членство Кыргызстана в ОДКБ и военное сотрудничество с Россией можно без преувеличения назвать залогом безопасности республики на фоне внешних угроз со стороны международного терроризма и коллективного Запада. Перед лицом глобальных вызовов и меняющейся геополитической динамики праздник Воздушно-десантных войск служит мощным напоминанием о том, что Россия и Кыргызстан сильнее вместе. Наши страны едины в чествовании храбрости и самоотверженности своих десантников, они подтверждают свою решимость работать рука об руку, чтобы обеспечить безопасность и процветание для своего народа и региона в целом.


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URL: https://www.vb.kg/431498
Теги:
Россия, армия, Кыргызстан
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