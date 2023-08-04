На юге таможенники грабили предпринимателей

Первомайский районный суд приговорил к большому штрафу бывшего начальника пункта пропуска на Юго-Западной таможне.

Как установило следствие (и признал суд), таможенник К.Б. совершил коррупционное преступление против интересов государственной службы. Вступил в преступный сговор со старшим инспектором Т.М. и обирал предпринимателей, перевозивших товары из Кыргызстана в Узбекистан и обратно.

За одну тележку в среднем требовали 500 сомов. В день набегала весьма приличная сумма – от 40 до 80 тысяч сомов. Из этой суммы фиксированная ставка лично начальника пункта пропуска К.Б. составляла 8 000 сомов. Остальные деньги начальник разрешал подчиненным поделить между собой.

Всего, по подсчетам, устойчивая преступная группа на таможне с сентября прошлого гола обогатилась почти на 7 000 000 сомов

В ходе следствия К.Б. полностью признал свою вину, раскаялся и заключил со следственными органами соответствующее соглашение – о том, чтобы суд прошел в ускоренном и упрощенном порядке, без участия подсудимого.

Суд признал К.Б. виновным в использовании должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, совершенном с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или из иной личной заинтересованности (статья 337 УК КР) и приговорил к штрафу в размере 5 000 расчетных показателей (500 000 сомов).