ГУОБДД выписал штраф на 35 тысяч сомов "ДЭП-34"

ГУОБДД был выписан штраф "ДЭП-34" (дорожно-эксплуатационному предприятию) при Министерстве транспорта и коммуникаций, за нарушение требований Закона "Об автомобильных дорогах" Кыргызской Республики, а точнее, за самостоятельное проведение ремонтно-восстановительных работ дорог и других дорожных сооружений без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

"Так как, на 29-31 км автодороги Бишкек-Балыкчи-Нарын-Торугарт "ДЭП-34" при Министерстве транспорта и коммуникаций, без предварительного согласования с ГУОБДД, самостоятельно осуществил укладку шероховатого слоя на основной дороге, (без информирования участников дорожного движения в виде предупреждения), тем самым создав искусственный затор и вызвав недовольство других водителей во время проведения работ".