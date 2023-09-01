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Финансист: вложения в инновационный участок клубники окупились за год

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане выращивать клубнику на капельном поливе и инновациях намного выгоднее, чем при использовании традиционных способов. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился никогда ранее не занимавшийся земледелием, финансист по профессии Залкар Касымалиев. По его словам, два года назад он вместе с товарищем в Сокулукском районе арендовал 20 соток земли для выращивания клубники, оборудовав участок системой капельного орошения.

"И не прогадали, в этом году даже расширив площадь участка. Мы оправдали вложения в оборудование и на прибыль расширили посадки. В этом году у нас полгектара малины и полгектара клубники. Стараемся вести хозяйство по уму с использованием инновационных технологий: оборудовав систему капельного полива и выкопав резервуар-бассейн для воды на 100 тонн. При этом при поливе сразу используем самые современные витамины для подкормки под корень. Бочка как видите находится тут же у бассейна. Используем сеточную защиту от солнца над всем участком посадок, что позволяет уберечь растения от солнечных ожогов, и при этом создает определенный микроклимат, помогающий комфортному росту растений и увеличивает урожай.

Капельное орошение позволяет экономить воду, поскольку если в этом году в Чуйской долине были проблемы с поливом, то нас спас бассейн и нехватки воды мы не ощутили. За первый год мы сделали вывод, что хранить воду в бочках, резервуарах невыгодно и поэтому выкопали бассейн. Причем отказались от использования дорогих материалов, применив при оборудовании бассейна несколько слоев толстой пленки.

Бассейн для систем капельного орошения - если хотите производственная необходимость: вода отстаивается. что предотвращает попадание каких-то крупных частиц в систему плюс подается на полив не холодной, а уже нагретой", - рассказал фермер.

Финансист убежден, что все фермеры в Кыргызстане по мере возможности должны переходить на современные системы полива.

"Но сразу можно сказать, что потребление воды в разы ниже, чем при диком поливе. Надо уточнить, что мы использовали наряду с капельным орошением и подпленочную систему выращивания клубники. Мы стараемся узнать, разобраться во всех наработках, которые используются земледельцами по всему миру. Видимо, все это и сработало. Помимо этого, мы посещаем, ездим на семинары, учимся. И это не наша основная работа. Я, например, финансист по специальности. Как мне кажется, у нас люди пришли к пониманию, что деньги можно зарабатывать в Кыргызстане", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/431517
Теги:
вода, Кыргызстан, фермеры
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