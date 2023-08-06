Погода
$ 87.60 - 88.10
€ 96.00 - 97.00

В жилом массиве Калыс-Ордо пробурили новую скважину

202  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Работы ведутся по линии управления капитального строительства мэрии города Бишкек, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Глубина скважины 240 метров, уже проложено 240 метров труб из них диаметр 344 мм. на 100 метров, 295мм 145 метров и контрольный труба 159мм., вдобавок будет и вторая скважина, глубина составляет 240 метров.

На сегодняшний день завершено бурение первой скважины, ведутся работы по подключению электрических сетей, также начато бурение второй скважины.

Бурение скважины выполняет подрядная организация ОсОО "ГлавТехИнвест".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431520
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  