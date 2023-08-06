В жилом массиве Калыс-Ордо пробурили новую скважину

Работы ведутся по линии управления капитального строительства мэрии города Бишкек, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Глубина скважины 240 метров, уже проложено 240 метров труб из них диаметр 344 мм. на 100 метров, 295мм 145 метров и контрольный труба 159мм., вдобавок будет и вторая скважина, глубина составляет 240 метров.

На сегодняшний день завершено бурение первой скважины, ведутся работы по подключению электрических сетей, также начато бурение второй скважины.

Бурение скважины выполняет подрядная организация ОсОО "ГлавТехИнвест".