Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по рекультивации хвостохранилищ

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом рекультивации хвостохранилищ в селе Мин-Куш Джумгальского района.

В настоящее время осуществляется перенос урановых отходов из хвостохранилища "Туюк-Суу" в хвостохранилище "Дальнее".

Следует отметить, что ранее президент КР встречался с местным населением села Мин-Куш и выслушал их опасения по поводу безопасности переноса и захоронения радиоактивных отходов.

Глава государства отметил, что эвакуация урановых отходов будет осуществляться только в рамках действующих правил утилизации в соответствии с международными требованиями, при этом на объектах будут соблюдаться все санитарные нормы и правила технической безопасности.

В связи с этим председатель кабмина совместно с министром по чрезвычайным ситуациям на месте проинспектировали ход работ по утилизации урановых отходов, по результатам которого Глава Кабмина дал ряд поручений.

Следует отметить, что рекультивационные работы проводятся российской корпорацией "Росатом" совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики.