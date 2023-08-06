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Ташиев попросил нефтетрейдеров снизить цены на дизельное топливо

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Председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев провел совещание с участием председателя ГНС КР Абдувапова А.К., председателя Службы антимонопольного регулирования Тайлакова К.Д., а также с представителями отечественных нефтерейдеров по вопросу ценообразования на рынке топлива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе совещания Ташиевым отмечено о том, что на сегодняшний день со стороны нефтетрейдеров, на станциях АЗС реализуется дизельное топливо по завышенным ценам.

В связи с чем, с его стороны было рекомендовано нефтетрейдерам придерживаться социально-ориентированной политики ценообразования и отмечено о необходимости снижения цен и дальнейшее установления цен на дизельное топливо не более чем 63-64 сома за 1 литр для обеспечения населения доступным дизельным топливом по приемлемым ценам.

В свою очередь нефтрейдеры согласились принять соответствующие меры по снижению цен на дизельное топливо".


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URL: https://www.vb.kg/431522
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