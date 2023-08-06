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В Испании вспыхнул крупный лесной пожар вблизи границы с Францией

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В испанском муниципалитете Портбоу накануне вспыхнул лесной пожар вблизи французской границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

За три часа пожар охватил около 200 гектаров и быстро распространялся из-за сильного ветра.

Спасатели заявили, что пожар трудно потушить из-за горного рельефа местности, также работу затрудняет ветер.

С огнем борются около 230 пожарных из Испании и Франции при поддержке авиации.

В Портбоу также расположена крупная железнодорожная станция, которая используется как Испанией, так и Францией.

Источник: eurointegration.com


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URL: https://www.vb.kg/431525
Теги:
пожар, Франция, Испания
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