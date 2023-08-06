В Испании вспыхнул крупный лесной пожар вблизи границы с Францией

В испанском муниципалитете Портбоу накануне вспыхнул лесной пожар вблизи французской границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

За три часа пожар охватил около 200 гектаров и быстро распространялся из-за сильного ветра.

Спасатели заявили, что пожар трудно потушить из-за горного рельефа местности, также работу затрудняет ветер.

С огнем борются около 230 пожарных из Испании и Франции при поддержке авиации.

В Портбоу также расположена крупная железнодорожная станция, которая используется как Испанией, так и Францией.

Источник: eurointegration.com