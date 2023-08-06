Автоматизируйте грузоперевозки с ATI.SU

Автоматизация процессов логистики сегодня является необходимостью, поскольку позволяет компаниям быть конкурентоспособными, экономить ресурсы и расширять бизнес. Где найти онлайн-решения для организации грузоперевозок по Кыргызстану? Обратите внимание на крупнейшую в странах СНГ Биржу грузоперевозок ATI.SU.

Биржа работает с 1998 года. В 2022 году её представительство открылось в Кыргызстане, сегодня пользователям доступно несколько удобных сервисов, упрощающих логистические процедуры.

Главные сервисы Биржи ATI.SU - "Поиск грузов" (предназначен для перевозчиков) и "Поиск транспорта" (предназначен для грузовладельцев). С помощью этих онлайн-продуктов можно за несколько минут найти потенциальных партнёров. Достаточно заполнить форму на странице сервиса, и система подберёт подходящих участников.

Приятный бонус для пользователей из Кыргызстана: после быстрой регистрации на ATI.SU контакты всех партнёров для внутренних перевозок будут доступны бесплатно! При планировании международных отправлений лучше приобрести лицензию "Все грузы" (для перевозчиков) или "Все машины" (для грузовладельцев). Без неё будут открыты только 30% контактов, с ней - 100%.

Отметим, что пользователи из Кыргызстана могут оплачивать лицензии в национальной валюте - это значит, что для них не будет комиссии за операции в валюте и валютного контроля.

Ещё один полезный сервис от ATI.SU - Расчёт расстояний. Он позволяет планировать грузоперевозки. Укажите места загрузки и разгрузки, в ответ сервис покажет интерактивную карту с маршрутом и основные данные о поездке:

километраж, время в пути, расход топлива, стоимость топлива, расходы на платные дороги.

Расчёт расстояний отличается от обычных навигаторов тем, что учитывает параметры, важные именно для грузовой перевозки, например, суточный пробег ТС и скорость проезда по разным видам трасс. Погрешность сервиса составляет менее 10%. Воспользоваться Расчётом расстояний можно бесплатно и без регистрации на Бирже.

Третий сервис, доступный пользователям из Кыргызстана, - АТИ Водитель. Благодаря ему можно отслеживать грузы на карте. Также сервис упрощает взаимодействие с водителем и его работу - вся важная информация о заказе приходит в мобильном приложении, не нужно отвлекаться на звонки во время езды. Сервис доступен для зарегистрированных участников Биржи.

Заходите на ATI.SU, регистрируйтесь и самостоятельно протестируйте удобные решения для автоматизации логистики!