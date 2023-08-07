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Будьте осторожны во время поездок. Гороскоп с 7 по 13 августа

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Перепады настроения, резкость и вспыльчивость могут сопровождать всю неделю, поскольку будет сказываться влияние Венеры и Урана. Воздержитесь от решения сложных вопросов и не поднимайте в разговорах сложных тем. Могут вновь возобновиться угасшие конфликты, в том числе и на почве ревности. Обходите стороной соблазны в развлечениях и дорогие покупки. В течение всей недели берегите сердце и позвоночник. Будьте осторожны во время поездок, воздержитесь от экстремальных развлечений. Позитивный аспект между Меркурием и Юпитером благоприятно отразится на делах. Продуманные шаги, взвешенная стратегия помогут справиться с эмоциями и поступить мудро.

Овен – развлекательная программа летнего отдыха может пройти сумбурно и главным воспоминанием станут потраченные колоссальные суммы денег. Шопинг, вечеринки и свидания в течение недели могут доставить головную боль и разочарования. Возьмитесь за работу. Появятся дополнительные источники доходов, которые позволят наполнить казну. Укрепив свои позиции в карьере, вы создадите прочный фундамент успеха, а во второй половине августа ещё сможете повеселиться.

Телец – вернувшиеся споры могут испортить настроение и усложнить общение в доме, затронув и работу. Обходите стороной темы былых конфликтов. Воспоминания в данном случае сыграют злую шутку. Дайте волю фантазии и творчеству. Благодаря вдохновению вы создадите оригинальные работы, достигнув существенного прогресса в творчестве, а также устроите приятный летний отдых. Прогулки летними вечерами вновь наполнят жизнь романтикой.

Близнецы – желание устроить отложенные поездки, прояснить отношения с некоторыми знакомыми и родственниками может привести к очередным разочарованиям. Ваши слова неверно истолкуют, что станет поводом для волны слухов, а в течение поездок возможны неприятные происшествия. Справившись с нахлынувшими эмоциями, вы пересмотрите планы и останетесь дома, завершая важные дела. Появится свободное время, которое стоит посвятить своему здоровью и восстановлению сил.

Рак – вы вновь можете оказаться во власти азарта и соблазнов, которые станут причиной безудержной траты денег. Расчёт на получение лёгких доходов, а также удовольствий от развлечений может не оправдаться и деньги окажутся выброшенными на ветер. Пока стоит ограничиться установлением деловых и дружеских отношений с новыми знакомыми. Общение с ними расширит кругозор. Продуктивно пройдут поездки. Стоит заняться отправлением посылок и различных грузов. Уже 24 августа Меркурий начнёт ретроградное движение, что усложнит доставку.

Лев – не бросайтесь словами. Решив что-либо доказать руководству и домочадцам, вы чересчур эмоционально проявите себя что станет причиной бурного конфликта. В итоге вы рискуете разрушить годами складывающиеся отношения, усложнить получение документов. Продолжайте заниматься делами, а не сведением счётов. У вас появится дополнительная работа, которая существенно увеличит доходы и пополнит казну.

Дева – вы полны идей, которые найдут отклик как у деловых партнёров, так и близких людей. Уверенно продвигая в жизнь задуманное, вы достигните новых высот в творчестве и карьере, а также устроите приятный летний вояж, совмещая активный отдых с делами. Существенно расширится круг общения. Ваши успехи продолжат нервировать интриганов, которые попытаются остановить реализацию ваших планов. Не теряйте время на споры с ними. Погружаясь в навязанную суету, вы может переутомиться и почувствовать недомогание.

Весы – больше слушайте свой внутренний голос, чем навязчивые советы и предложения различных знакомых. Соблазнившись на полученные предложениями, вы рискуете растратить непозволительно много денег на летний отдых и развлечения, инвестиции и покупки. В итоге расточительности вы можете попасть в долги. Прислушиваясь к собственной интуиции, вы изберёте другую стратегию, благодаря чему ваша казна пополнится. Выбранные вами варианты досуга восполнят силы и восстановят здоровье.

Скорпион – руководство будет склонно придираться к мелочам, а некоторые деловые партнёры попытаются пересмотреть условия сотрудничества в угоду своим интересам. Воздержитесь от споров и повремените с оформлением документов. Вы рискуете столкнуться с отказами. Продолжайте обсуждать планы как летнего отдыха, который ещё можно устроить, а также продумывайте реализацию совместных проектов и планов. При поддержке знакомых и друзей ваши планы осуществятся.

Стрелец – дальние путешествия могут манить экзотикой и экстремальными развлечениями, но всё это таит в себе существенные риски, в том числе для здоровья. Неприятные сюрпризы во время путешествий способны не лучшим образом отразиться на отношениях. Сосредоточьтесь на карьере, оформлении документов. Поддержка влиятельных людей позволит встать на новую ступень в карьере и бизнесе, а документы, которыми займётесь, будут оформлены без проволочек.

Козерог – тема финансов вновь станет актуальной вследствие непродуманных трат денег на покупки и развлечения. На волне эмоций вы рискуете существенно облегчить свою казну. С пользой пройдут проездки, общение с людьми издалека. Вы расширите свой круг общения и обретёте новые возможности для самореализации. Полезно приступать к новому циклу обучения. Для дальнейшего роста вам понадобятся новые знания. Которые вы сейчас и сможете получить.

Водолей – домочадцы и деловые партнёры ещё склонны устраивать скандалы из-за мелочей, а потому воздержитесь от поспешных ответов на их критические замечания. Они ищут малейший повод для начала конфликта, и ваше спокойствие обезоружит их. Финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу. Появится возможность разобраться с долгами, пополнить казну, в том числе и благодаря новым источников доходов, а также совершить выгодные покупки уже и к осеннему сезону.

Рыбы – управляйте своим распорядком дня, не давая обстоятельствам и делу случая управлять им. Продуманные поездки, запланированные встречи сложатся благополучно и продуктивно. Вы получите и приятные впечатления от поездок, и практическую пользу от деловых переговоров. Спутают все карты спонтанные предложения различных знакомых и близких людей. Они подвигнут вас на рискованные приключения, которые не лучшим образом отразятся на здоровье и репутации.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология
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