Погода
$ 87.60 - 88.10
€ 96.00 - 97.00

Суд Лондона запретил раскрывать доходы Назарбаева

184  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Запрет СМИ рассказывать правду о доходах ряда лиц и организаций. Так многие британские журналисты восприняли решение лондонского суда по иску Jusan Technologies к Бюро журналистских расследований, медиа-холдингу Telegraph Media Group и Open Democracy.

В марте этого года компания обратилась в суд, обвиняя журналистов в клевете. Иск Jusan Technologies связан с материалами, опубликованными на сайтах организаций. Статьи касались деятельности четырёх фондов – "Назарбаев Фонд", "Нурсултан Назарбаев Фонд", "Демеу Фонд" и "Елбасы фонд" и зарегистрированного в Великобритании холдинга Jusan Technologies. В публикациях утверждалось, что организации управляют активами экс-президента Нурсултана Назарбаева, а сама компания JTL – это коррупционный инструмент.

"Директор Jusan Techologies Дэвид Чарльз, лорд Эванс Уотфордский и ушедший в отставку с поста председателя правления Jusan Bank в апреле прошлого года Ербол Орынбаев возражали против того, чтобы их доходы стали достоянием общественности во время судебных разбирательств", - пишет orda.kz.

СМИ восприняли это, как попытку запугать независимых журналистов, занимающихся расследованиями. Однако на предварительном заседании судья запретил публично раскрывать информацию, касающуюся оплаты труда нынешних и предыдущих директоров и сотрудников компании.

И хотя еще есть надежда, что это решение будет пересмотрено, по сути у британских журналистов оказались связаны руки в попытках рассказать о деятельности этих компаний, предположительно связанных с Назарбаевым.

Отметим, что 16 февраля 2023 года зарегистрированная в Великобритании компания Jusan Technologies ltd, которой принадлежит First Heartland Securities и базируются в штате Невада, подали иск на правительство Казахстана. Jysan Holding обвиняет РК в попытке неправомерного завладения активами на сумму 1,5 миллиарда долларов: "в том числе путём угроз, запугивания, уголовного и гражданского преследования, сфабрикованных судебных процессов, незаконного замораживания активов и блокирования дивидендов".

В июле в результате принятых Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с другими государственными органами мер удалось вернуть группу Jusan в казахстанскую юрисдикцию.

Источник: "ВЭС 24"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431533
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  