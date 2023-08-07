Суд Лондона запретил раскрывать доходы Назарбаева

Запрет СМИ рассказывать правду о доходах ряда лиц и организаций. Так многие британские журналисты восприняли решение лондонского суда по иску Jusan Technologies к Бюро журналистских расследований, медиа-холдингу Telegraph Media Group и Open Democracy.

В марте этого года компания обратилась в суд, обвиняя журналистов в клевете. Иск Jusan Technologies связан с материалами, опубликованными на сайтах организаций. Статьи касались деятельности четырёх фондов – "Назарбаев Фонд", "Нурсултан Назарбаев Фонд", "Демеу Фонд" и "Елбасы фонд" и зарегистрированного в Великобритании холдинга Jusan Technologies. В публикациях утверждалось, что организации управляют активами экс-президента Нурсултана Назарбаева, а сама компания JTL – это коррупционный инструмент.

"Директор Jusan Techologies Дэвид Чарльз, лорд Эванс Уотфордский и ушедший в отставку с поста председателя правления Jusan Bank в апреле прошлого года Ербол Орынбаев возражали против того, чтобы их доходы стали достоянием общественности во время судебных разбирательств", - пишет orda.kz.

СМИ восприняли это, как попытку запугать независимых журналистов, занимающихся расследованиями. Однако на предварительном заседании судья запретил публично раскрывать информацию, касающуюся оплаты труда нынешних и предыдущих директоров и сотрудников компании.

И хотя еще есть надежда, что это решение будет пересмотрено, по сути у британских журналистов оказались связаны руки в попытках рассказать о деятельности этих компаний, предположительно связанных с Назарбаевым.

Отметим, что 16 февраля 2023 года зарегистрированная в Великобритании компания Jusan Technologies ltd, которой принадлежит First Heartland Securities и базируются в штате Невада, подали иск на правительство Казахстана. Jysan Holding обвиняет РК в попытке неправомерного завладения активами на сумму 1,5 миллиарда долларов: "в том числе путём угроз, запугивания, уголовного и гражданского преследования, сфабрикованных судебных процессов, незаконного замораживания активов и блокирования дивидендов".

В июле в результате принятых Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с другими государственными органами мер удалось вернуть группу Jusan в казахстанскую юрисдикцию.

Источник: "ВЭС 24"