Милиция прокомментировала смерть 33-летнего мужчины на Иссык-Куле

6-августа примерно 05.10 часов в ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение из службы "103" о том, что на побережье пансионата "Золотые пески" скончался 23-летний А.Б., житель Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данное сообщение было зарегистрировано в электронном журнале учета информации районной милиции и на место происшествие была направлена следственно-оперативная группа Бостеринского поселкового отделение милиции.

При первичном внешнем осмотре, на теле парня каких-либо следов насильственной смерти обнаружено не было. При опросе очевидцев было установлено, что 5-августа погибший со своей супругой и одноклассниками приехали отдыхать в Иссык-Кульский район.

По словам одного из одноклассников, примерно в 23.30 часов они с погибшим и еще одним одноклассником отдыхали в баре, расположенный на берегу озера. Во время отдыха, погибший повздорил в баре с неизвестными, а позже обнаружил его в бессознательном состоянии вне зоны бара и позвал на помощь людей. Прибежавший на помощь один из отдыхающих представился медицинским работником и стал оказывать помощь пострадавшему.

Сотрудниками милиции был установлен личность данного гражданина. Им оказался 23-летний У.К., житель Ошской области. По его словам, в этот день примерно 05.00 часов утра, он прогуливался по побережье озера и услышал крики о помощи. Прибежав на место, он увидел парня в бессознательном состоянии и сразу стал оказывать первую помощь. При оказании помощи он заметил, что пострадавший заглотил язык, и он стал разжимать челюсть пострадавшему, чтобы вытащить язык. В это время подъехала бригада скорой помощи, и продолжила оказывать помощь. Но все попытки привести в чувство парня оказались тщетными.

Для установления причины смерти 23-летнего жителя Таласской области А.Б., следственной службой ОВД Иссык-Кульского района назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы будет принято решение в соответствии с законодательствами Кыргызской Республики.

Кроме этого, также информируем, что в кыргызском сегменте распространяется видео о массовом драке, привязывая его со смертью отдыхающего, 23-летним А.Б., жителем Таласской области. Данное видео было распространено еще 5-августа утром что никак не связано с данным случаем.

"По данному видео сообщаем, что данный инцидент имело место 3-июля текущего года в пляжной зоне села Кара-Ой, между местными жителями и работниками пансионата "Акун". Все участники инцидента были установлены. Ими оказались подростки в возрасте 15-16 лет. По их словам, 3-июля примерно 01.00 часов на берегу озера между ними произошло словесная ссора, переросшая в драку. Своевременно увидевший инцидент сотрудники службы безопасности пансионата разняли подростков, и они разошлись.

При опросе, обе стороны отказались от подачи заявления.

С участниками инцидента были проведены профилактические беседы со стороны инспекторов ИДД ОВД Иссык-Кульского района"- говорится в сообщении ведомства.