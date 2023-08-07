В РУз сенаторы одобрили закон, запрещающий держать диких животных дома

В последние годы в Узбекистане участились случаи выгула хищных и ядовитых диких животных в общественных местах, на свадьбах, праздниках, юбилеях и других семейных мероприятиях. Данная ситуация создает серьезную опасность для жизни и здоровья окружающих граждан, вызывает неприятные ситуации. На изменение данной ситуации направлен новый закон, одобренный сенаторами в минувшую пятницу, сообщает СМИ.

Законом "О внесении дополнения и изменения в статью 43 Закона Республики Узбекистан "Об охране и использовании животного мира" на Кабинет Министров возлагается формирование перечня диких животных, запрещенных к содержанию физическими и юридическими лицами.

Кроме того, документ очертит правила содержания диких животных в искусственно созданной среде обитания или в неволе, а также хищных и ядовитых животных юридическими лицами в зоопарках, террариумах, цирках, океанариумах, дельфинариях, природных питомниках, научных и образовательных учреждениях.

Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент Узбекистана.