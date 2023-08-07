ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 21 129 нарушений ПДД

С 31 июля по 6 августа на территории Кыргызстана было выявлено 21 129 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
из них:
-196 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-251 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-57 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-1 565 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-4 311 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-9 случаев Автохулиганство;
- 4 720 случая превышения скоростного режима;
- 1 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 10 019 факта нарушения других правил дорожного движения:
-1 415 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.