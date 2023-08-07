За прошедшие выходные на Иссык-Куле задержаны 25 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в курортной зоне Иссык-Кульской области прошло масштабное рейдовое мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Рейд прошел с 5 по 6 августа.

Областной отдел по обеспечению безопасности дорожного движения в усиленном режиме 24 часа в сутки несли дежурство возле самых популярных курортных зон Иссык-Кульского района.

В результате, всего было выявлено 294 нарушения правил дорожного движения, из них 25 водителей находились за управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии, у 12 владельцев авто были тонированные стекла. На штрафстоянку поставлены 33 автомашин.