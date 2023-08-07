Пройди бесплатную стажировку Java Backend Developer в О!

Хочешь стать крутым IT разработчиком – стань им! Мобильный оператор О! и компания DevCats объявляет набор на бесплатное обучение в рамках корпоративной программы "Intern Labs 5.0".
Если у вас есть базовые знания в этой сфере, вы мечтали их углубить и получить работу мечты, то этот шанс для вас, не упустите!
Кто такой Backend Developer?
Backend Developer – это специалист, который разрабатывает сайты, игры, компьютерные программы, мобильные приложения и веб-сервисы с помощью языков программирования (Java, C#, Python, JavaScript, C++ и других).
Требования к кандидатам:
Как будет проходить обучение?
Курс ведут лучшие разработчики КР – мастера не только теории, но и практики. Обучение проходит 3 дня в неделю по 2 часа в формате онлайн и офлайн в центре Бишкека на базе комфортного офиса. Продолжительность всего курса – 6 месяцев. Вас ждут три месяца базового обучения теории в сопровождении с практикой. Последние 3 месяца вы примете участие в реальных проектах.
Что в итоге?
Вы получите сертификат о прохождении курса, а лучшие из лучших – приглашение продолжить работу в одной из компаний. Что ещё важнее – у вас в руках будет престижная высокооплачиваемая специальность, которая открывает широкие горизонты мира IT.
Как принять участие
Для начала зарегистрируйтесь по ссылке internlabs.o.kg, вы получите инструкции и ссылку на прохождение первого теста.
Желаем всем удачи и да пребудет с вами сила кода!
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