На Иссык-Куле с незаконным уловом рыб задержан местный житель

На побережье озера сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области за незаконный улов рыбы, был задержан 61-летний житель города Чолпон-Аты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, у задержанного в качестве вещественного доказательства были изъяты 51 штук рыбы "Чебак" и надувная резиновая лодка.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале учета информации ОВД Иссык-Кульского района и для дачи юридической оценки материалы переданы в следственную службу территориальной милиции. Ведется проверка.