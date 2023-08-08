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На Иссык-Куле с незаконным уловом рыб задержан местный житель

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- Назгуль Абдыразакова
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На побережье озера сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области за незаконный улов рыбы, был задержан 61-летний житель города Чолпон-Аты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, у задержанного в качестве вещественного доказательства были изъяты 51 штук рыбы "Чебак" и надувная резиновая лодка.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале учета информации ОВД Иссык-Кульского района и для дачи юридической оценки материалы переданы в следственную службу территориальной милиции. Ведется проверка.


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URL: https://www.vb.kg/431552
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, браконьерство
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