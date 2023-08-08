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В Бишкекском гарнизоне офицер вывел из строя системы ПВО

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- Канат Кожоев
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По приговору Военного суда Бишкекского гарнизона офицер Эрлан М. признан виновным в организации хищения чужого имущества с проникновением в хранилище в значительном размере, а также в использовании служебного положения вопреки интересам службы. Кроме того, он совершил умышленное повреждение военного имущества, повлекшее тяжкие последствия. В качестве наказания гуманный Военный суд назначил осужденному четыре года лишения свободы – и те условно. Правда. Со штрафом в сумме 3000 расчетных показателей.

Коллегия Чуйского областного суда этот приговор изменила в сторону ужесточения и исключила пункт об условном наказании: семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима.

Из обвинительного заключения: "Являясь офицером группы контроля, предварительно договорившись с прапорщиком У.Р. о краже субблоков, ночью проник в подразделение, где совершил кражу 97 субблоков, после чего убыл в расположение войсковой части. После окончания служебного времени, забрав ранее спрятанные им субблоки, демонтировав микросхемы от них, продал в пункт приема радиодеталей в Бишкеке.

Вышеуказанными действиями Э. М. были выведены из строя системы ПВО, находящиеся на боевом дежурстве по охране Государственной границы Кыргызской Республики в воздушном пространстве и подорвана боеготовность частей ПВО и обороноспособность государства. Государству был причинен материальный ущерб в размере 91 336 сомов".

Материальный ущерб М. в ходе предварительного расследования полностью возместил, что не помогло ему избежать сурового наказания.

Верховный суд приговор Чуйского обсуда оставил в силе.


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URL: https://www.vb.kg/431555
Теги:
военная служба, кража, суд, Чуйская область
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