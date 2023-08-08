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Торобаев проверил готовность Майлуу-Суу к осенне-зимнему периоду

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- Бакыт Стамов
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Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область проверил готовность города Майлуу-Суу к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг., ознакомился со строительством "Камбар-Атинской ГЭС-1" и деятельностью Майлуу-Сууйского лампового завода. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Бакыт Торобаев ознакомился с состоянием котельных № 1 и № 3 государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго".

На сегодняшний день завершены работы по прокладке новых водопроводов и подведению "артезианской" воды в котельную №3. Кроме этого проводятся проверки по сбросу воды в трубопроводы. Было отмечено, что работы по капитальному ремонту будут завершены к сентябрю этого года, на монтаж трубопроводов и котельной № 3 из государственного бюджета было выделено 2,7 млн сомов.

Напомним, что 13 января 2023 года из-за сильных морозов замерзли водопроводы Майлуу-Сууйского городского водопроводно-канализационного хозяйства, в результате чего город остался без воды, электричества и тепла. В городе был введен режим "чрезвычайной ситуации", который был позже снят.

Ошондой эле, Бакыт Төрөбаев "Камбар-Ата 1" ГЭСин куруу боюнча долбоордун жүрүшү менен таанышты. Учурда Бишкек-Ош трассасынын 318-чакырымынан "Камбар-Ата 1" ГЭСинин тушуна (айланма каналга) чейин келүүчү автожолду, транспорттук тоннелди куруу, ошондой эле жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын, көмөк чордондорун орнотуу иштери жүрүүдө.

Также Бакыт Торобаев ознакомился с ходом реализации проекта строительства "Камбар-Атинской ГЭС -1". В настоящее время ведутся работы по строительству автомобильной дороги от 318-го километра автодороги Бишкек-Ош подводящей к "Камбар-Атинской ГЭС-1" (кольцевой канал), транспортного тоннеля, а также монтаж высоковольтных линий электропередач.

Кроме того, ведутся проектные работы по строительству моста и новых подъездных путей к реке Нарын, а также временного городка для строителей.

Следует отметить, что суммарная мощность "Камбар-Атинской ГЭС-1" достигнет 1860 МВт, ожидается, что она будет производить 5,6 млрд кВтч электроэнергии в год.

В завершение рабочей поездки Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью ОАО "Майлуу-Сууйский ламповый завод", который после банкротства был передан государству.

В целях оказания государственной поддержки отечественным производителям Министерство финансов Кыргызской Республики выделило заводу 1 млрд сомов. Данные средства будут использованы для приобретения оборудования по производству стеклотары в виде банок и бутылок, а также на реконструкцию печи для расплавления стекла. Завод обеспечивает рабочими места 1,5 тыс. человек.


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URL: https://www.vb.kg/431559
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