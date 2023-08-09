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Навальному увеличили срок и запретили публиковать посты в интернете

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Приговором суда Алексея Навального не только осудили на 19 лет колонии особого режима, но и лишили права публиковать свои сообщения в интернете в течение 10 лет, передает СМИ.

На сайте Мосгорсуда сначала появилась (но затем почему-то была удалена) информация о дополнительном требовании к заключению Навального.

Согласно закону, запрет на публикации в интернете распространяется не только на весь срок заключения (за "экстремизм" ему добавили 19 лет тюрьмы), но и на 10 лет уже после освобождения. Фактически до начала 2050-х годов.

До сих пор непонятно как именно будет наказан Навальный в случае нарушения этого требования, если учесть, что оппозиционер должен провести годы заключения и так уже в условиях максимально жестких.


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URL: https://www.vb.kg/431566
Теги:
Россия
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