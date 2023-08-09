Узбекистан начал производить кроссовки Nike

В Узбекистане запустили производство крупнейшего американского бренда кроссовок Nike, сообщает СМИ.

По информации пресс-службы ассоциации "Узчармсаноат", транснациональная компания Nike еще в 2019 году официально разрешила Узбекистану производить их кроссовки. Таким образом, Узбекистан включили в число производителей семейства Nike.

Для запуска линии производства компания Sino International в течение 5 лет полностью ввела все международные стандарты качества, требуемые компанией Nike. В частности, созданы определенные производственные линии, организованы достойные условия труда для работников и высокий контроль качества. С конвейеров предприятия уже сошла первая партия кроссовок всемирно известного бренда, - сообщили в ассоциации.

Сообщается, что на данный момент ИП Sino International работает 50 человек, которых обучают специалисты из китайского филиала Nike. Сейчас предприятие отшивает 6000 пар кроссовок в день. К концу года это число планируют увеличить в 2 раза.