В Бишкеке водителя, отказавшегося открывать пандус, сняли с линии

МП "Бишкекское троллейбусное управление" прокомментировало инцидент с водителем троллейбуса, который отказал женщине с инвалидностью открывать откидной пандус в общественном транспорте.

"Относительно поведения водителя маршрута №11 Байтулеева М., вышеуказанный водитель был оперативно снят с линии и направлен на комиссию по разбору трудовой дисциплины водителей. Так же, руководство МП "БТУ" связалось с Гульмирой Казакуновой, принесло извинения за поведение водителя и пригласило на комиссию. С водителем троллейбуса проведена разъяснительная работа, ему объявлен выговор, а также он был лишен премии на 100 процентов за культуру обслуживания" - говорится в сообщении предприятия.