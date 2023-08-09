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В Бишкеке водителя, отказавшегося открывать пандус, сняли с линии

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- Назгуль Абдыразакова
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МП "Бишкекское троллейбусное управление" прокомментировало инцидент с водителем троллейбуса, который отказал женщине с инвалидностью открывать откидной пандус в общественном транспорте.

"Относительно поведения водителя маршрута №11 Байтулеева М., вышеуказанный водитель был оперативно снят с линии и направлен на комиссию по разбору трудовой дисциплины водителей. Так же, руководство МП "БТУ" связалось с Гульмирой Казакуновой, принесло извинения за поведение водителя и пригласило на комиссию. С водителем троллейбуса проведена разъяснительная работа, ему объявлен выговор, а также он был лишен премии на 100 процентов за культуру обслуживания" - говорится в сообщении предприятия.


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URL: https://www.vb.kg/431572
Теги:
мэрия, Бишкек, водитель троллейбуса, ЛОВЗ
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