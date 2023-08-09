Участники драки в Джалал-Абаде отказались от претензий друг к другу

Участники массовой драки в Джалал-Абаде отказались от претензий друг к другу. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 8 августа 2023 года в 22:55 часов в в милицию поступил звонок о том, что в 22:50 часов перед маркетом "Омас", расположенным по улице Манаса, в мкр.Спутник города Джалал-Абад, пятеро парней устроили массовую драку.

Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации на место выехала следственно-оперативная группа.

В ходе предварительной проверки установлено, что жители Базар-Коргонского района 18-летние Б.Р., А. уулу К. и 24-летний Б.Р., работавшие строителями в здании СИЗО в мкр.Спутник г.Джалал-Абад, после работы зашли в маркет "Омас", где поссорились с 18-летними жителями А.С. и Н.А. проживающими в данном районе.

В ходе следственно-оперативных мероприятий стороны отказались от прохождения судебно-медицинской экспертизы и заявили, что претензий к друг другу не имеют.

В настоящее время соответствующим службам даны специальные задания по выяснению обстоятельств произошедшего.