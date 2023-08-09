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В ГУВД опровергли обвинение Гульнары Акуновой в укрывательстве преступников

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В пресс-службе ГУВД Чуйской области прокомментировали заявление гражданки Кыргызстана Гульнары Акуновой о том, что подозреваемые в избиении ее сына могут уйти от ответственности..

"25 июня 2023 года в 02:30 часов на одной из улиц Бишкека неизвестные лица затолкали гражданина О.С. в машину и на территории Аламудунского района отобрали у него наручные часы, о чем потерпевший обратился с заявлением в милицию.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламудунского района и возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержаны граждане Н.Б., Р.Р., А.И., которым предъявлены обвинения по преступлениям по статье 131 (причинение легкого вреда здоровью) и статье 206 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

Четвертому скрывшему участнику преступления гражданину A.Ж. также предъявлено обвинение заочно по статье 131 и статье 206 УК Кыргызской Республики, и заочно применена мера пресечения в виде ареста. Он объявлен в розыск.

Уголовное дело в отношении Н.Б., Р.Р., А.И. направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

А в отношении гражданина А.Ж., скрывшегося участника преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство и проводится работа по установлению его местонахождения.


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URL: https://www.vb.kg/431580
Теги:
Чуйская область, драка, пострадавшие, милиция
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